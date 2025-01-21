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Сенат одноголосно затвердив Рубіо новим держсекретарем США
08:30 21.01.2025 |
У понеділок Сенат США одноголосно затвердив сенатора-республіканця Марко Рубіо на посаді державного секретаря президента Дональда Трампа.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.
Сенат підтримав Рубіо 99 голосами проти 0 через кілька днів після того, як багаторічний член сенатських комітетів із закордонних справ і розвідки пройшов дружні слухання щодо його затвердження.
Рубіо став першим з кандидатів у члени кабінету Трампа, якого затвердив Сенат. Це сталося всього через кілька годин після того, як президент був приведений до присяги на другий термін в Білому домі.
53-річний Рубіо є різким критиком Китаю і захисником Ізраїлю. Син іммігрантів з Куби, він також виступає за жорсткі заходи проти острова, яким керують комуністи, та його союзників, особливо уряду президента Венесуели Ніколаса Мадуро.
Під час слухань щодо його затвердження на посаді він попередив, що США повинні змінити курс, щоб уникнути більшої залежності від Китаю, і пообіцяв сильну зовнішню політику, зосереджену на американських інтересах.
Рубіо також заявив, що політика США має бути спрямована на припинення війни в Україні. Він сказав, що досягнення угоди про припинення бойових дій вимагатиме поступок як з боку Москви, так і з боку Києва, і припустив, що Україні доведеться відмовитися від своєї мети повернути всю територію, захоплену Росією за останнє десятиліття.
Рубіо також висловився на підтримку двопартійного закону, співавтором якого він був, який не дозволяє США вийти з НАТО без схвалення Конгресу.
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