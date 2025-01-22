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Польський фонд розвитку вперше інвестує в Україну: профінансує експансію IT-фірми Euvic

23:05 21.01.2025 |

Економіка, Новини IT

 

Державний Польський фонд розвитку (PFR) вперше збирається інвестувати в Україну, профінансувавши експансію IT-консорціуму Euvic Group. У 2022 році Euvic почав купувати малих українських аутсорсерів і тепер збирається розширятися, пише Puls Biznesu.

Euvic інвестував в чотири українські IT-компанії: львівську Exoft, дніпровську Artkai, харківську 7Devs і вінницьку Lampa Software. Загалом у цих компаніях працюють близько 300 осіб. Їхні клієнти - виключно закордонні, причому близько 60% - у США.

Зараз польська компанія володіє міноритарними частками (20-40%), але збирається отримати контрольний пакет. У перспективі Euvic прагне, щоб 100% часток належали Euvic Україна, а засновники українських компаній стали її співвласниками. Загальна кількість співробітників має зрости до 500 осіб.

"Ми вважаємо, що зараз вдалий час, щоб побудувати бренд на українському ринку і добре позиціювати себе. Ми дуже задоволені раніше зробленими інвестиціями. Засновники цих компаній - амбітні, мотивовані та чесні люди. Вони вирішили співпрацювати з нами, щоб, використовуючи наш досвід, прискорити розвиток свого бізнесу. Дві компанії зросли набагато швидше, ніж ми очікували - вони збільшили EBITDA у 2,5 раза за два роки. Інші дві, як і планувалося, зросли на 15-20%", - сказав Лукаш Чернецький, віцепрезидент Euvica та президент Euvica Україна.

Планується ще одна угода - придбання львівської компанії з більш ніж 80 співробітниками та річним доходом близько $3 мільйонів. Її купують у співвідношенні 60/40 разом із засновниками Exoft, першої української компанії, придбаної Euvic.

Половину капіталу на інвестиції надає Польський фонд розвитку через фонд FEZ2, який позичить Euvic $2,5 мільйона. Для групи PFR це перший проєкт, пов'язаний з інвестиціями в Україну.

"Закордонна експансія стає необхідною в контексті подальшого розвитку польських компаній. У межах групи PFR ми маємо інструменти й можливості, щоб підтримати їх у цьому. Україна є для нас особливо цікавим напрямком. Розташування Польщі означає, що ми можемо відігравати значну роль у процесі її відновлення як логістичний центр, будівельна й капітальна база, а також як партнер у сфері ІТ, інновацій та технологій", - пояснив інтерес PFR президент фонду Пьотр Мачук.

"Чим швидше ми зайдемо як польський бізнес і фінансові установи, тим більші наші шанси на участь у відновленні України", - наголосив Томаш Орлик, член правління PFR.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Польща
 

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