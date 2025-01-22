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Україні потрібно буде 200 тисяч миротворців - Зеленський
23:58 21.01.2025 |
Президент України Володимир Зеленський заявив, що для запобігання новому нападу Росії після досягнення угоди про припинення вогню знадобиться щонайменше 200 тисяч європейських миротворців.
"Від усіх європейців? 200 тисяч, це мінімум. Це мінімум, інакше це ніщо", - сказав Зеленський під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі у вівторок, 21 січня, відповідаючи на запитання про ідею розмістити миротворчий контингент в Україні після завершення війни.
Зеленський зазначив, що такі сили будуть лише частиною гарантій безпеки, яких потребує Україна.
Зеленський: Путін вимагатиме скорочення армії України уп'ятеро
Президент України також повідомив про можливу вимогу президента РФ Володимира Путіна скоротити вп'ятеро українську армію. За словами Зеленського, "зменшення української армії в рази" буде одним із важливих питань у ході ймовірних переговорів щодо миру. "Це зрозуміло: якщо ми змогли створити армію чисельністю понад 800 тисяч, то ми плюс Європа - це армія, яка здатна не лише захищатися, а й дати відсіч Путіну", - зазначив він і наголосив, що Київ не дозволить поступитися цим вимогам. "Це те, чого він хоче. Ми не дозволимо цьому статися", - сказав Зеленський.
Український лідер також заявив, що Київ працює над організацією зустрічі між ним і новим президентом США Дональдом Трампом. "Команди працюють над зустріччю, вони зараз у процесі", - сказав Зеленський.
У своїй промові на форумі у Давосі Зеленський заявив, що Європа повинна стати сильним глобальним гравцем, здатним гарантувати мир і безпеку для себе і для інших. За його словами, в українських Збройних силах наразі служать понад 800 тисяч осіб, тоді як РФ "здатна виставити 1,5 мільйона військовослужбовців".
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