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АНАЛІТИКА

Hyundai впровадить технологію HyperCasting для виробництва електромобілів наступного покоління

13:06 21.01.2025 |

Транспорт

Hyundai впровадить технологію HyperCasting для виробництва електромобілів наступного покоління
 Зразок частини кузова автомобіля, виготовленого за технологією HyperCasting.

Hyundai Motor Company офіційно підтвердила використання технології HyperCasting у виробництві своїх майбутніх електромобілів. Ця технологія покликана оптимізувати виробничий процес і підвищити ефективність.

HyperCasting - це метод лиття під тиском, який дає змогу виготовляти великі компоненти автомобіля з мінімальною кількістю з'єднань. Замість складання кузова з багатьох окремих деталей, HyperCasting передбачає відливання великих секцій, таких як передня або задня частина автомобіля, з однієї форми. Цей підхід вперше був масово застосований компанією Tesla.

Переваги використання HyperCasting:

* Оптимізація витрат: Зменшення кількості деталей і етапів складання потенційно призводить до зниження виробничих витрат.
* Підвищення ефективності виробництва: Відливання великих компонентів може скоротити час виробництва автомобілів.
* Підвищення структурної жорсткості: Відлиті з однієї форми компоненти можуть мати вищу міцність і жорсткість порівняно зі звареними конструкціями.
* Зменшення ваги: Використання легких матеріалів та оптимізація конструкції може сприяти зменшенню ваги автомобіля, що позитивно впливає на запас ходу електромобілів.

Hyundai почала будівництво заводу з технологією HyperCasting в Ульсані, Південна Корея, восени 2024 року. Підприємство з виготовлення кузовних елементів для автомобілів розташується на ділянці площею 710 000 квадратних метрів. В кінцевому підсумку на заводі буде розміщено обладнання, здатне чинити тиск понад 6 000 тонн.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Hyundai
 

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