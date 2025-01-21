Трамп: «Гадаю, Путін руйнує Росію, не укладаючи угоду»

Президент США Дональд Трамп заявив, що президент України готовий до домовленості і вказав на економічні складнощі в Росії, що можуть підштовхнути Путіна до перемовин.

Ввечері інавгураційного дня президент США Дональд Трамп прибув до Білого дому вперше як 47-ий президент країни і в Овальному кабінеті підписав низку указів та відповів на питання журналістів.

Відповідаючи на питання медіа щодо російської війни в Україні, президент США заявив, що "Зеленський хоче укласти домовленість". Він висловив сподівання, що Путін також має бути готовий до угоди, бо "він руйнує Росію не укладаючи угоду".

"Гадаю, Росія має великі проблеми. Подивіться лише на інфляцію в Росії... Я би сподівався, що він хоче укласти угоду", - додав президент США.

Коментуючи можливість санкцій проти Росії, Трамп заявив, що він надає перевагу митам над санкціями.

Президент США сказав, що він планує провести зустріч з російським президентом Путіним, але не розкрив деталей щодо можливих строків такої зустрічі, зазначивши, що "це може відбутись досить швидко".

Трамп підтвердив, що намагається "якомога швидше" домогтись завершення війни Росії в Україні і повторив своє твердження про те, що ця війна "ніколи не мала початись".

"Вона б не почалась, якби я був президентом", - наголосив Трамп свою передвиборчу тезу.

Трамп вказав на значні втрати серед російських та українських військових.

Також він заявив, що США надають більшу допомогу Україні, ніж інші країни НАТО. "НАТО має платити більше. НАТО має платити 5%", - сказав Трамп, повторивши свою вимогу до країн НАТО збільшити витрати на оборону до 5% ВВП. Стільки на оборону не витрачає зараз жодна країна НАТО, включно зі США.

Новий головний дипломат США Марко Рубіо, який першим серед номінантів Трампа отримав схвалення Сенатом своєї кандидатури, також відповів на питання журналістів 20-го січня.

Рубіо назвав Росію "агресором" і водночас заявив, що нова адміністрація "хоче, щоб війна скінчилася".

"Росія є агресором у цьому конфлікті, але цю війну потрібно закінчити. І, зрештою, це складність зовнішньої політики", - сказав Рубіо, виступаючи перед журналістами у понеділок відразу після свого одностайного схвалення його кандидатури Сенатом США.

Новий держсекретар сказав, що не може визначити часові рамки для припинення війни між Росією та Україною, і додав, що очікує, що обидві сторони мають у чомусь поступитися задля досягнення миру.

"Ми хочемо, щоб війна закінчилася. Це досить зрозуміло", - сказав Рубіо, і, посилаючись на послання президента Дональда Трампа, якого було в понеділок приведено до присяги, сказав, що він "хоче бути президентом, який сприяє миру та припиняє конфлікти".

"Залучені країни, як росіяни, так і українці, матимуть приймати остаточні рішення щодо того, на що вони погодилися", - додав Рубіо.