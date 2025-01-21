Фінансові новини
- |
- 21.01.25
- |
- 10:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп: «Гадаю, Путін руйнує Росію, не укладаючи угоду»
08:42 21.01.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що президент України готовий до домовленості і вказав на економічні складнощі в Росії, що можуть підштовхнути Путіна до перемовин.
Ввечері інавгураційного дня президент США Дональд Трамп прибув до Білого дому вперше як 47-ий президент країни і в Овальному кабінеті підписав низку указів та відповів на питання журналістів.
Відповідаючи на питання медіа щодо російської війни в Україні, президент США заявив, що "Зеленський хоче укласти домовленість". Він висловив сподівання, що Путін також має бути готовий до угоди, бо "він руйнує Росію не укладаючи угоду".
"Гадаю, Росія має великі проблеми. Подивіться лише на інфляцію в Росії... Я би сподівався, що він хоче укласти угоду", - додав президент США.
Коментуючи можливість санкцій проти Росії, Трамп заявив, що він надає перевагу митам над санкціями.
Президент США сказав, що він планує провести зустріч з російським президентом Путіним, але не розкрив деталей щодо можливих строків такої зустрічі, зазначивши, що "це може відбутись досить швидко".
Трамп підтвердив, що намагається "якомога швидше" домогтись завершення війни Росії в Україні і повторив своє твердження про те, що ця війна "ніколи не мала початись".
"Вона б не почалась, якби я був президентом", - наголосив Трамп свою передвиборчу тезу.
Трамп вказав на значні втрати серед російських та українських військових.
Також він заявив, що США надають більшу допомогу Україні, ніж інші країни НАТО. "НАТО має платити більше. НАТО має платити 5%", - сказав Трамп, повторивши свою вимогу до країн НАТО збільшити витрати на оборону до 5% ВВП. Стільки на оборону не витрачає зараз жодна країна НАТО, включно зі США.
Новий головний дипломат США Марко Рубіо, який першим серед номінантів Трампа отримав схвалення Сенатом своєї кандидатури, також відповів на питання журналістів 20-го січня.
Рубіо назвав Росію "агресором" і водночас заявив, що нова адміністрація "хоче, щоб війна скінчилася".
"Росія є агресором у цьому конфлікті, але цю війну потрібно закінчити. І, зрештою, це складність зовнішньої політики", - сказав Рубіо, виступаючи перед журналістами у понеділок відразу після свого одностайного схвалення його кандидатури Сенатом США.
Новий держсекретар сказав, що не може визначити часові рамки для припинення війни між Росією та Україною, і додав, що очікує, що обидві сторони мають у чомусь поступитися задля досягнення миру.
"Ми хочемо, щоб війна закінчилася. Це досить зрозуміло", - сказав Рубіо, і, посилаючись на послання президента Дональда Трампа, якого було в понеділок приведено до присяги, сказав, що він "хоче бути президентом, який сприяє миру та припиняє конфлікти".
"Залучені країни, як росіяни, так і українці, матимуть приймати остаточні рішення щодо того, на що вони погодилися", - додав Рубіо.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп призупиняє допомогу США іноземним країнам на 90 днів для проведення перевірок
|Сенат одноголосно затвердив Рубіо новим держсекретарем США
|Трамп: ми створимо найсильнішу армію і будемо вимірювати успіх за війнами, які закінчуємо
|Трамп оголосив про створення нової служби з торговельних мит
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Туалетний столик: як облаштувати ідеальний куточок для краси, зручності та гармонії у вашій спальні.
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Британія допускає розміщення в Україні військових баз
|CNN: Трамп доручив помічникам організувати дзвінок Путіну найближчими днями
|Трамп у переддень інавгурації пообіцяв «покласти край» війні в Україні
|США таємно вклали $1,5 млрд у виробництво дронів в Україні – The New York Times
|ЄС звернеться за допомогою до короля Бельгії, якщо Орбан ветує продовження санкцій
|Британія до кінця 2025 року обіцяє Україні 15 інноваційних систем ППО Gravehawk
Бізнес
|ЄС розширив розслідування проти Маскового Х
|Сьомий запуск ракети Starship закінчився частковою невдачею
|Boeing відновив випробування найновішого лайнера: 777X здійснив перший за пів року політ
|Samsung працює над новим типом акумуляторів для своїх смартфонів
|Злочинці отримали $41 млрд у криптовалюті у 2024 році — звіт
|У жовтні Microsoft завершить підтримку Word, Excle, Outlook та інших офісних застосунків на Windows 10
|Nintendo Switch 2 офіційно анонсована — названа дата релізу