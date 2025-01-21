Apple знову очолила список найдорожчих брендів у світі - Brand Finance

Apple стала найдорожчим брендом у світі за підсумками другого року поспіль, ідеться в щорічному дослідженні Brand Finance Global 500.

Вартість бренду Apple за рік підвищилася на 11% - до $574,5 млрд.

Друге місце в рейтингу знову посів Microsoft, що продемонстрував підйом на 35% (до $461,1 млрд), третє - Google (+24%, до $413 млрд), четверте - Amazon (+15%, до $356,4 млрд).

На п'яте місце з шостого піднявся бренд Walmart - його вартість підскочила на 42%, до $137,2 млрд.

У десятці найдорожчих брендів також перебувають Samsung ($110,6 млрд), TikTok ($105,8 млрд), Facebook ($91,5 млрд), Nvidia ($87,9 млрд) і State Grid Corporation of China ($85,6 млрд). Зазначається, що вартість бренду Nvidia за рік підскочила майже вдвічі.

Найдорожчим брендом Європи визнано Deutsche Telekom, яка посіла в загальному рейтингу 11-й рядок (+16%, $85,3 млрд).

Instagram розташувався на 12-му місці ($79,9 млрд), китайські банки ICBC і China Construction Bank посіли 13-ту і 14-ту сходинки відповідно з показниками $79,1 млрд і $78,4 млрд. Ще один банк із КНР, Agricultural Bank of China, став 16-м ($70,2 млрд), Bank of China - 19-м ($63,8 млрд).

Серед японських брендів лідером стала Toyota, яка посіла 18-те місце ($64,7 млрд, +23%).

Рекордні темпи зростання вартості за останній рік продемонстрував бренд e& (колишня Etisalat, інтернет-провайдер з ОАЕ), що зріс увосьмеро, до $15,3 млрд. За п'ять років максимальний приріст продемонстрували бренди DraftKings (до $5,1 млрд із $18 млн 2020 року) та Fanduel (до $7 млрд із $56 млн) завдяки поступовій легалізації онлайн-гемблінгу в США.

До п'ятиста найкращих увійшли 193 американські бренди, на них припадає понад половина загальної вартості, зазначено в повідомленні. Китай представлений у рейтингу 69 брендами, Німеччина - 27 (15% і 6% загальної вартості відповідно).

Сукупна вартість 500 найдорожчих брендів світу за минулий рік зросла на 10%, до майже $9,5 трлн, за даними Brand Finance.

Дев'яте щорічне дослідження Brand Finance містить дані про більш ніж 6 тис. брендів із 41 країни і 31 галузевих секторів. В опитуванні взяли участь понад 175 тис. респондентів.