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Сем Альтман анонсував нову дуже швидку модель ШІ для ChatGPT
17:53 21.01.2025 |
OpenAI анонсував нову модель штучного інтелекту, яка здатна думати перед відповіддю - o3 mini. Вона має стати значно розумніше за попередню модель o1 mini. Про це пише TechRadar.
Моделі o1 були розроблені для того, щоб витрачати більше часу на обробку запитів, та ретельніше готувати відповіді. Модель o3 mini є оновленням моделі o1 mini, так само як модель o3 є оновленням моделі o1, та має стати набагато швидшою.
Модель буде доступна підписникам ChatGPT Plus та стане золотою серединою між потужністю та швидкістю для користувачів. Як пише Сем Альтман, вона гірше практично в усьому за o1 pro, але вона буде значно швидше.
o3 mini буде доступна "за пару тижнів" як в ChatGPT, так і в окремому API для розробників
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