Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Сем Альтман анонсував нову дуже швидку модель ШІ для ChatGPT

17:53 21.01.2025 |

Новини IT

 

OpenAI анонсував нову модель штучного інтелекту, яка здатна думати перед відповіддю - o3 mini. Вона має стати значно розумніше за попередню модель o1 mini. Про це пише TechRadar.

Моделі o1 були розроблені для того, щоб витрачати більше часу на обробку запитів, та ретельніше готувати відповіді. Модель o3 mini є оновленням моделі o1 mini, так само як модель o3 є оновленням моделі o1, та має стати набагато швидшою.

Модель буде доступна підписникам ChatGPT Plus та стане золотою серединою між потужністю та швидкістю для користувачів. Як пише Сем Альтман, вона гірше практично в усьому за o1 pro, але вона буде значно швидше.

o3 mini буде доступна "за пару тижнів" як в ChatGPT, так і в окремому API для розробників
За матеріалами: mezha.media
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1661
  0,0110
 0,03
EUR
 1
 43,6419
  0,1421
 0,33

Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9904  0,07 0,16 42,6662  0,03 0,06
EUR 43,5269  0,26 0,61 44,3777  0,29 0,65

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1800  0,02 0,05 42,2000  0,02 0,05
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес