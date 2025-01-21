TSMC почала виробництво 4-нм чипів на новому заводі в Аризоні, які обійдуться дорожче, ніж такі ж чипи з Тайваню

Компанія TSMC офіційно розпочала масове виробництво 4-нм чипів на своєму заводі Fab 21 в Аризоні, США. Ця подія стала важливою віхою для напівпровідникової промисловості США.

Генеральний директор TSMC Сі Сі Вей (C.C. Wei) підтвердив, що виробництво розпочалося в четвертому кварталі 2024 року з використанням техпроцесу N4P, який забезпечує прибутковість, порівнянну з операціями на Тайвані. Однак виробництво в Аризоні обходиться дорожче через підвищені витрати на амортизацію, менший масштаб виробництва, слабку місцеву екосистему і додаткові витрати на доставку чипів назад в Азію для їхнього пакування.

Незважаючи на це, клієнти цінують "географічну гнучкість" чипів, вироблених у США, навіть за вищих цін. Завод в Аризоні, що є частиною інвестицій TSMC у розмірі 65 мільярдів доларів, наразі працює на етапі 1A з виробничою потужністю близько 10 000 пластин на місяць. Серед перших клієнтів заводу - Apple, AMD і Nvidia, які тестують свої чипи, вироблені на цьому підприємстві.

TSMC планує розширювати свою присутність у США і впровадити 2-нм процес до 2028 року.