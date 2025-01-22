Сплив строк давності: Суд закрив справу проти колишнього бізнес-партнера Микитася

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) звільнив від кримінальної відповідальності ексголовного архітектора Києва Сергія Целовальника та генерального директора ТОВ "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороду через закінчення строків давності.

Таке рішення суд ухвалив 15 січня, задовольнивши клопотання захисників підозрюваних, передає Інтерфакс-Україна.

За версією слідства, Київська міськрада 2002 року передала землю в центрі столиці в оренду приватній фірмі для будівництва житлового будинку з басейном для середньої школи №130. У 2008 році будівництво припинилося через брак коштів, а далі компанія-забудовниця взялася завершити проєкт.

У липні 2013 року Целовальник, як директор департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу КМДА, видав містобудівні умови та обмеження (МУО) для забудови земельної ділянки по вул. Горького (Антоновича), 131.

Надалі "Укрбуд Девелопмент" на підставі цих МУО побудував замість басейну багаторівневий паркінг, чим заподіяв збитків громаді Голосіївського району на 9,32 млн грн.

Перше судове засідання у цій справі відбулося в листопаді 2020 року, через шість років після початку досудового розслідування. Відтак, 25 листопада 2024 року минуло 10 років від дня завершення інкримінованих у цьому злочині дій.

У разі, якщо Майбороду визнають винним в інших справах, де він фігурує, суд зазначив, що прокурор зможе звернутися до суду для перегляду цієї справи за нововиявленими обставинами.

Як пов'язані Майборода, Микитась і Татаров?

Як повідомлялося, Олег Майборода - колишній виконавчий директор ТОВ "Укрбуд Девелопмент" Максима Микитася, який наразі є підсудним у іншій кримінальній справі. У корпорації "Укрбуд" раніше працював нинішній заступник голови Офісу президента Олег Татаров.

У 2022 році Майборода розповідав, що передав правоохоронним органам документи з підписом Татарова, що підтверджують факт отримання ним грошей від Микитася в 2014-2019 роках для вирішення "корупційних питань".

Микитась та Майборода були фігурантами справи НАБУ щодо Татарова, пов'язаної із розкраданням квартир Нацгвардії. Однак спочатку на той час генпрокурорка Ірина Венедіктова передала цю справу до СБУ, а згодом з'ясувалося, що після початку повномасштабного вторгнення РФ, у квітні 2022 року, справу Татарова взагалі закрили.