Трамп призупиняє допомогу США іноземним країнам на 90 днів для проведення перевірок

Президент Дональд Трамп підписав у понеділок указ про тимчасове призупинення всіх програм зовнішньої допомоги США на 90 днів до проведення перевірки, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям, повідомляє сайт Білого дому.

"Усі керівники міністерств і відомств, відповідальні за програми зовнішньої допомоги розвитку США, повинні негайно призупинити нові зобов'язання та виплати коштів допомоги розвитку іноземним державам та неурядовим організаціям, міжнародним організаціям і підрядникам, які її надають, до завершення аналізу таких програм на предмет їхньої ефективності та відповідності зовнішній політиці Сполучених Штатів, який має бути проведений протягом 90 днів з дня прийняття цього наказу", - сказано в документі.

Поки не зрозуміло, скільки допомоги підпадає під дію указу, оскільки фінансування багатьох програм вже було асигновано Конгресом і має бути витрачено, якщо досі не було витрачено.