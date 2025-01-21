Фінансові новини
- |
- 21.01.25
- |
- 22:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Українцям спростили зняття з обліку автомобілів та доставлення прав, техпаспортів та номерів
22:32 21.01.2025 |
Кабінет міністрів вніс зміни до низки постанов, що стосуються процедури зняття з обліку транспортних засобів та доставлення посвідчень водія. Про це повідомляє пресслужба МВС.
Відтепер власники авто, які тимчасово не користуються транспортом в Україні, зможуть зняти його з обліку. Це дозволить укладати договори страхування на більш стислі терміни - від 15 днів до п'яти місяців. Такий механізм полегшить процедуру для людей, які користуються транспортними засобами сезонно або тимчасово їх не використовують.
Також посвідчення водія, техпаспорти та номерні знаки можна отримати через будь-яку зручну поштову службу. Раніше така процедура здійснювалася виключно через Укрпошту. Нові правила доставлення набудуть чинності через шість місяців після публікації урядової постанови.
Метою цих змін є підвищення гнучкості та зручності адміністративних послуг для громадян, пояснюють в уряді.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Указ Трампа про призупинення міжнародної допомоги не стосується України - РНБО
ТОП-НОВИНИ
|Справу Мазепи поставили на паузу: з моменту гучного затримання минув рік
|У «Євросолідарності» спростували повідомлення про роботу Севморзаводу в окупованому Севастополі та готують позови
|Трамп: «Гадаю, Путін руйнує Росію, не укладаючи угоду»
|Трамп призупиняє допомогу США іноземним країнам на 90 днів для проведення перевірок
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Туалетний столик: як облаштувати ідеальний куточок для краси, зручності та гармонії у вашій спальні.
У РУБРИЦІ
|Українцям спростили зняття з обліку автомобілів та доставлення прав, техпаспортів та номерів
|Долар США дорожчає до євро, фунта та єни
|Мемкоїни $TRUMP та $MELANIA впали на 60% після інавгурації Дональда Трампа
|Європейські фондові ринки змінюються різноспрямовано
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 42,1903 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 21.01.25
|Ціни на золото зростають на попиті на прихісток, оскільки трейдери намагаються оцінити політику Трампа
Бізнес
|«Формується нова аристократія». Oxfam порахувала, з якою швидкістю багатіють мільярдери
|Instagram додає нові функції до Reels через блокування TikTok у США
|Дуров під час суду пообіцяв покращити модерацію Telegram
|В підписці Microsoft 365 Personal та Family зʼявляться ШІ функції за додаткові $3 на місяць
|Microsoft підвищує вартість Office 365 на 30-40% — вперше за 12 років (але додає штучний інтелект)
|ЄС розширив розслідування проти Маскового Х
|Сьомий запуск ракети Starship закінчився частковою невдачею