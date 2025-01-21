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Українцям спростили зняття з обліку автомобілів та доставлення прав, техпаспортів та номерів

 

Кабінет міністрів вніс зміни до низки постанов, що стосуються процедури зняття з обліку транспортних засобів та доставлення посвідчень водія. Про це повідомляє пресслужба МВС.

Відтепер власники авто, які тимчасово не користуються транспортом в Україні, зможуть зняти його з обліку. Це дозволить укладати договори страхування на більш стислі терміни - від 15 днів до п'яти місяців. Такий механізм полегшить процедуру для людей, які користуються транспортними засобами сезонно або тимчасово їх не використовують.

Також посвідчення водія, техпаспорти та номерні знаки можна отримати через будь-яку зручну поштову службу. Раніше така процедура здійснювалася виключно через Укрпошту. Нові правила доставлення набудуть чинності через шість місяців після публікації урядової постанови.

Метою цих змін є підвищення гнучкості та зручності адміністративних послуг для громадян, пояснюють в уряді.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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