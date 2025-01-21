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Трамп скасував укази Байдена щодо штучного інтелекту
11:34 21.01.2025 |
Президент США Дональд Трамп підписав низку виконавчих указів, скасувавши 78 розпоряджень адміністрації Байдена, включаючи важливі директиви щодо штучного інтелекту.
Цей крок було зроблено одразу після його інавгурації, під час мітингу, коли Трамп підписав укази на спеціально привезеному для цього столі. Одним з найбільш помітних рішень було скасування вказівок Байдена щодо ШІ, які були затверджені в жовтні 2023 року.
Указ Трампа, підписаний одразу після його інавгурації, містить важливу заяву: «Ці скасування - перший крок до відновлення наших інституцій та економіки». Однак у документі немає конкретних пояснень щодо причин вибору певних розпоряджень для скасування. Вказано лише, що «наступні дії скасовуються». Серед них - розпорядження, пов'язані з боротьбою з пандемією COVID-19, імміграцією, зміною клімату та питаннями рівності та інклюзії (DEI).
Виконавчий указ Байдена щодо ШІ містив амбітний план щодо розробки стандартів безпеки та захисту прав громадян. Зокрема, йшлося про запровадження нових стандартів безпеки, створення водяних знаків для ШІ-продуктів, захист прав споживачів та громадян. Окрім того, було передбачено розробку механізмів пом'якшення впливу ШІ на працівників, а також відкриття федерального порталу для пошуку нових талантів у галузі штучного інтелекту.
Укази Трампа також стосувалися інших важливих політичних рішень. Одним із них стало вдруге виведення США з Паризької угоди щодо клімату. Трамп вже виводив країну з угоди під час свого першого терміну, а Байден, вступивши на посаду, відновив участь у ній.
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