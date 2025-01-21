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Трамп: ми створимо найсильнішу армію і будемо вимірювати успіх за війнами, які закінчуємо
23:43 20.01.2025 |
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що його країна створить найпотужніші збройні сили у світі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на промову Трампа.
"Як і в 2017 році, ми знову побудуємо найсильнішу армію, яку коли-небудь бачив світ. Ми будемо вимірювати наш успіх не тільки битвами, які ми виграємо, але й війнами, які ми закінчуємо, і, можливо, найважливіше, війнами, в які ми ніколи не вступаємо", - сказав Трамп.
Трамп заявив, що хоче залишити по собі спадщину як "миротворець і об'єднувач", будуючи "найсильнішу армію, яку ми коли-небудь бачили".
"Я буду людиною, яка встановлює мир", - сказав Трамп.
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