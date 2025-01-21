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АНАЛІТИКА

У «Євросолідарності» спростували повідомлення про роботу Севморзаводу в окупованому Севастополі та готують позови

09:59 21.01.2025 |

Політика

 

Інформація про нібито дозвіл працювати в окупованому Севастополі "Севморзаводу", який колись належав народному депутату України, лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку, в обмін на визнання російської юрисдикції Севастополя і сплату податків в РФ є недостовірною, йдеться в заяві, опублікованій на сайті політичної сили.

"Насправді це підприємство стало одним із перших, які окупанти націоналізували після анексії Криму... До 31 грудня 2014 року всі українські бізнеси в тимчасово окупованому Криму мали перереєструватися "відповідно до російського законодавства". Оскільки підприємство Порошенка цього не зробило, воно було націоналізоване вже наприкінці лютого. Відповідно абсурдним є твердження про якусь "сплату податків" - раз воно не було зареєстрованим в росії. Фейк про Севморзавод народився ще в розпал виборчої кампанії 2019 року і неодноразово спростовувався", - повідомили у "Євросолідарності".

В партії підкреслили, що по темі Севастополя юристи готують відповідні позови, але наголосили на політичному аспекті цієї кампанії і потенційній шкоді меценатському проекту із підтримки Збройних сил та обороноздатності країни

"Тиск політичного керівництва на правоохоронні органи з метою обґрунтувати будь-які санкції проти Порошенка, для яких немає жодного підгрунтя, можна розглядати і як спробу зачистки опозиції... Ми вважали і вважаємо, що політична єдність була і залишається запорукою перемоги і слід зробити все, щоб її зберегти. І не робити нічого такого, що її руйнує", - підкреслюється в заяві партії.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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