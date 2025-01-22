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Держсекретар США: хочемо завершити війну в Україні так, щоб вона не почалася через 3-4 роки
08:52 22.01.2025 |
Новий держсекретар США Марко Рубіо заявив, що метою адміністрації Трампа є завершення війни в Україні так, щоб не почалась нова війна.
Про це він сказав у інтерв'ю СBS Mornings, повідомляє "Європейська правда".
Рубіо наголосив, що Україна платить найбільшу ціну за свою енергетичну інфраструктуру, "за людей і життя, які втрачені, за мільйони українців, які були змушені покинути свою країну і живуть за кордоном".
"Конфлікт повинен закінчитися, і політика Сполучених Штатів полягає в тому, щоб він закінчився. Ми хочемо зробити все можливе, щоб допомогти йому закінчитися.
Ми збираємося докласти зусиль, щоб цей конфлікт завершився у стабільний спосіб, тобто ми не просто хочемо, щоб конфлікт закінчився, а потім відновився через два, три або чотири роки. Ми хочемо забезпечити стабільність", - заявив Рубіо.
Він додав, що "кожен повинен бути дуже щасливим", що президентом США обрали Дональда Трампа, який хоче "сприяти миру в світі і покласти край цим конфліктам".
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