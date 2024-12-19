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АНАЛІТИКА

ЗМІ: Україна визнала ураження НПЗ на Ростовщині - своєю зброєю

 

У Генеральному штабі Збройних сил України (ЗСУ) підтвердили інформацію про ураження нафтопереробного заводу (НПЗ) в Ростовській області Росії у ніч на четвер, 19 грудня.

"Сьогодні вночі силами й засобами Військово-морських сил (ВМС) ЗСУ та Служби безпеки України (СБУ), у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдано ураження по інфраструктурі та виробничих потужностях АТ "Новошахтинський завод нафтопродуктів", що у Ростовській області РФ", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, це єдиний НПЗ, що працює в Ростовській області, та використовується для забезпечення потреб армії РФ. Об'єкт спеціалізується на виробництві мазуту, пічного, судового та дизельного пального, прямогонного бензину. Проєктна потужність переробки заводу, за даними генштабу ЗСУ, сягає 7,5 мільйона тон нафти на рік.

"Підтверджується пожежа в районі об'єкту, а саме на установці каталітичного крекінгу ЕЛОУ-АВТ-2.5. Детальніша інформація щодо наслідків ураження наразі уточнюється", - зазначили в генштабі.

Натомість, як повідомило джерело DW

в українських спецслужбах, під час атаки на Новошахтинський НПЗ спочатку застосували безпілотники, а після них - реактивні ракети. За його даними, попередня інформація підтверджує, що спільна операція СБУ та ВМС завдала значних збитків виробничим потужностям підприємства.

"Сьогоднішня спецоперація була проведена з застосуванням безпілотних засобів і ракет українського виробництва. Це ще раз доводить ефективність та потужність української зброї. У тому числі її можливості нищити ворожу логістику, яка працює на війну в Україні", - зазначило джерело в СБУ.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Росія
 

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