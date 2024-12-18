ЄС розпочав розслідування щодо TikTok через ризики безпеки під час виборів у Румунії

Європейський Союз розпочав офіційне розслідування щодо роботи TikTok з ризиками дезінформації під час виборів, повідомляє TechCrunch. Зокрема через роль платформи під час нещодавніх президентських виборів у Румунії. Розслідування розпочалося в рамках Закону про цифрові послуги (DSA), який, серед іншого, відповідає за забезпечення цілісності демократичних процесів. І це вже друге розслідування в ЄС проти TikTok, яке пов'язане з DSA.

Європейська комісія планує вивчити системи рекомендацій TikTok, щоб оцінити потенційні ризики скоординованих маніпуляцій або автоматизованого зловживання послугами. Вона також ретельно вивчить політику платформи щодо політичної реклами та платного політичного контенту.

«Одна з підозр полягає в тому, чи старанно TikTok зменшував ризики, пов'язані з конкретними регіональними та мовними аспектами національних виборів», - заявили в Комісії.

Розслідування було розпочато після розсекречених звітів розвідки, які свідчать про те, що TikTok не зміг запобігти поширенню фейковими акаунтами контенту на підтримку проросійського, ультраправого кандидата під час президентських виборів у Румунії. Ця ймовірна маніпуляція призвела до суперечливого результату першого туру, який згодом був анульований вищим судом Румунії.

Комісія посилалася на інформацію від державних органів, звіти третіх сторін і внутрішні документи TikTok як на ключові фактори, що спонукали до розслідування.

Відповідно до DSA, великі онлайн-платформи, такі як TikTok, повинні оцінювати та зменшувати ризики, пов'язані з безпекою виборів та демократичними процесами. Невиконання цих вимог може призвести до штрафів у розмірі до 6% від світового обороту. Хоча жодних покарань за DSA ще не було накладено, Комісія сигналізувала про свій намір притягнути платформи до відповідальності.

Президент ЄС Урсула фон дер Ляєн наголосила на важливості захисту демократії: «Ми повинні захищати наші демократії від будь-якого іноземного втручання. Щоразу, коли ми підозрюємо таке втручання, особливо під час виборів, ми повинні діяти швидко і рішуче».

Комісія також підкреслила свою здатність застосовувати тимчасові заходи, якщо вона виявить нагальні ризики під час розслідування.

Речник TikTok Елліот Бартон заявив, що компанія вжила надійних заходів для усунення ризиків, пов'язаних з виборами: «Ми захистили цілісність нашої платформи під час понад 150 виборів по всьому світу і продовжуємо активно розвʼязувати ці загальногалузеві проблеми».

TikTok повідомив про руйнування п'яти таємних мереж, націлених на вибори в Румунії, видалення сотень тисяч фальшивих акаунтів і мільйонів фальшивих вподобань і підписників. Компанія також підкреслила, що не приймає платну політичну рекламу і проактивно видаляє дезінформацію, переслідування та мову ворожнечі.

Розслідування відкриває для ЄС додаткові інструменти правозастосування, включаючи потенційне запровадження тимчасових заходів. Хоча TikTok стверджує, що дотримувався румунського законодавства та вимог ЄС, висновки Комісії можуть мати значні наслідки для роботи платформи по всій Європі.

