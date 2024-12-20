56 нардепів попросили КСУ заборонити конкурси за участі міжнародників: чим це загрожує

56 депутатів Верховної Ради на чолі з Юлією Тимошенко (Батьківщина) оскаржили в Конституційному суді практику проведення конкурсних відборів за участі міжнародних експертів. Про це повідомила пресслужба суду.

Заявники вважають, що міжнародним експертам і міжнародним організаціям незаконно надаються значні повноваження, що порушує конституційні принципи суверенітету та народовладдя.

"У воєнний час участь іноземних експертів у формуванні українських державних органів може розглядатися як обмеження національного суверенітету і свідчить про недовіру до народу... Українці... здатні самостійно формувати та зміцнювати державні інститути", - сказано в конституційному поданні.

Голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа вказала, що депутати поставили під загрозу участь міжнародних експертів у відборі суддів, керівників НАБУ, САП, членів Вищої ради правосуддя, Рахункової палати, митниці й інших органів.

"Усі ці конкурси були маяками МВФ і їх скасування ставить під загрозу зриву програму з МВФ, а отже напряму б'є по найбільш незахищених громадянах - пенсіонерах і тих, хто отримує допомогу коштом державного бюджету. Не кажучи вже про фінансування медицини й освіти", - написала вона у Facebook.