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56 нардепів попросили КСУ заборонити конкурси за участі міжнародників: чим це загрожує
16:55 20.12.2024 |
56 депутатів Верховної Ради на чолі з Юлією Тимошенко (Батьківщина) оскаржили в Конституційному суді практику проведення конкурсних відборів за участі міжнародних експертів. Про це повідомила пресслужба суду.
Заявники вважають, що міжнародним експертам і міжнародним організаціям незаконно надаються значні повноваження, що порушує конституційні принципи суверенітету та народовладдя.
"У воєнний час участь іноземних експертів у формуванні українських державних органів може розглядатися як обмеження національного суверенітету і свідчить про недовіру до народу... Українці... здатні самостійно формувати та зміцнювати державні інститути", - сказано в конституційному поданні.
Голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа вказала, що депутати поставили під загрозу участь міжнародних експертів у відборі суддів, керівників НАБУ, САП, членів Вищої ради правосуддя, Рахункової палати, митниці й інших органів.
"Усі ці конкурси були маяками МВФ і їх скасування ставить під загрозу зриву програму з МВФ, а отже напряму б'є по найбільш незахищених громадянах - пенсіонерах і тих, хто отримує допомогу коштом державного бюджету. Не кажучи вже про фінансування медицини й освіти", - написала вона у Facebook.
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