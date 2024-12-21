МВФ cхвалив новий транш для України в розмірі $1,1 мільярда

За результатами засідання в п'ятницю щодо шостого перегляду поточної програми МВФ для України Виконавча рада Фонду ухвалила рішення про виділення нашій країні наступного траншу в розмірі $1,1 мільярда.

Про це йдеться в офіційному повідомленні МВФ, передає Укрінформ.

«Виконавча рада МВФ сьогодні завершила шостий перегляд розширеної угоди в рамках Механізму розширеного фінансування (EFF) для України, ухваливши виділення для України близько $1,1 мільярда, які будуть спрямовані на підтримку бюджету», - зазначили у Фонді.

Вказується, що економіка України залишається стійкою, а показники програми EFF перебувають на високому рівні - попри складні умови в країні. Органи влади виконали всі кількісні критерії ефективності та структурні контрольні показники на кінець вересня, підкреслили у Фонді.

«Війна Росії продовжує завдавати руйнівних соціальних та економічних збитків Україні. Але попри війну макроекономічна стабільність зберігається завдяки вмілій політиці української влади та значній зовнішній підтримці»,- зауважила у цьому зв'язку директор-розпорядник Фонду Крісталіна Георгієва.

Водночас МВФ вказує на необхідність забезпечення стійкого імпульсу реформ та прогресу в мобілізації внутрішніх надходжень в Україні, а також на важливість своєчасного виділення зовнішньої підтримки. Це потрібно для збереження макроекономічної стабільності, відновлення фіскальної та боргової стабільності, а також покращення врядування в нашій країні.

З урахуванням нинішнього траншу, загальний обсяг виплат за програмою EFF для України сягнув $9,8 мільярда.