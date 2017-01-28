Финансовые новости
- |
- 28.01.17
- |
- 02:11
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
В России по громкому делу о госизмене арестован хакер, несколько лет назад завербованный ФСБ
18:39 27.01.2017 |
Четыре человека были арестованы в России по делу о госизмене (ст.275 УК РФ), оперативным сопровождением которого занимается управление собственной безопасности (УСБ) ФСБ, рассказали РБК два источника, знакомые с ходом расследования. Пока известны имена троих: это сотрудник «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов, заместитель главы Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергей Михайлов и старший оперуполномоченный 2-го отдела оперативного управления ЦИБ Дмитрий Докучаев.
Все аресты были санкционированы в декабре 2016 года, писали «Коммерсантъ» и RNS и соглашался собеседник РБК в контрразведке, однако до сих пор это не подтвердили РБК ни в одном из московских судов.
Офицер с историей
ЦИБ ФСБ, где работают Михайлов и Докучаев, занимается киберпреступностью, в том числе в области электронной коммерции и незаконного распространения персональных данных. Михайлов, отмечал собеседник РБК, был задержан во время заседания коллегии ФСБ. По словам источников «Новой газеты», в момент задержания полковнику ФСБ на голову надели светонепроницаемый мешок.
Издание отмечало, что Михайлов попал в поле зрения коллег по спецслужбе, после того как США обвинили владельца компании King Servers Владимира Фоменко в кибератаке на избирательные системы в штатах Аризона и Иллинойс. Источники «Новой газеты» утверждали, что американские спецслужбы получили эту информацию именно от Михайлова.
Фоменко арендовал серверы у компании «Хронопэй Восток», контролируемой бизнесменом Павлом Врублевским, писала газета. Сотрудничество двух компаний подтверждается и публикациями на сайте Chronopay. Сам Фоменко заявил RNS, что его фирма с 2012 года покупает свое оборудование и ничего не арендует.
В 2013 году Врублевский был осужден по делу принадлежавшей ему компании Chronopay. Суд признал его виновным в организации в 2010 году DDoS-атаки на платежную систему «Ассист», из-за чего в течение недели было невозможно оплатить электронные билеты на сайте основного клиента «Ассиста» - «Аэрофлота». Врублевский настаивал на своей невиновности, а возбуждение дела объяснял «оговором со стороны Сергея Михайлова», с которым у него был «личностный конфликт». В результате Врублевский получил 2,5 года колонии, а через год был освобожден условно-досрочно.
Михайлов упоминался в СМИ и в связи с ситуацией вокруг основателя сайта Roem.ru Юрия Синодова. Тот утверждал, что ему дважды - в 2007 году и в 2011-м - приходили запросы из ФСБ за подписью Михайлова с требованием раскрыть данные пользователей сайта. После второго запроса Синодов пожаловался в Генеральную прокуратуру. Там сочли, что ФСБ нарушила закон «Об оперативно-разыскной деятельности».
Конфликт двух центров
Как рассказали РБК два источника, близких к руководству ФСБ, дело в отношении Стоянова, Михайлова и других связано с противостоянием внутри спецслужбы. По словам собеседников РБК, в последнее время обострились отношения между руководством ЦИБа и Центра защиты информации и специальной связи ФСБ, который возглавляет Андрей Ивашко и который занимается лицензированием в том числе криптографического оборудования, а также помогает Центральной избирательной комиссии передавать информацию об итогах голосования по защищенным каналам связи. По словам источников РБК, функционал двух центров во многом совпадает, что и стало причиной конфликта.
Еще один источник РБК, знакомый с ходом расследования, утверждает, что дело о госизмене связано не только с утечкой информации о King Servers, но и с деятельностью хакерской группировки «Шалтай-Болтай». По его словам, Михайлов также был связан с этой группой. Об этом ранее сообщали источники телеканала «Царьград».
Что такое «Шалтай-Болтай»
Первоначальное название - «Анонимный интернационал». Начиная с декабря 2013 года группа занимается продажей информации со взломанных мобильных устройств и почтовых аккаунтов российских политиков и бизнесменов.
В разное время группа продавала или самостоятельно публиковала переписку премьер-министра Дмитрия Медведева, заместителя начальника управления по внутренней политике администрации президента России Тимура Прокопенко, главного редактора телеканала Life Арама Габрелянова, главы Роскомнадзора Александра Жарова. В последнем лоте, выставленном группой на продажу на анонимной бирже Joker.buzz, содержалась переписка бизнесмена Константина Пономарева, известного по судебным процессам с компанией IKEA в России. Этот лот был опубликован в июне 2016 года; он оценивается в 50 биткоинов (на январь 2017 года это около 2,7 млн руб.).
В октябре 2016 года компания ESET опубликовала результаты расследования деятельности хакерской группы Fancy Bears, которую неоднократно обвиняли в связи с российскими спецслужбами. В документе утверждалось, что члены Fancy Bears пытались взломать аккаунты «Анонимного интернационала». По данным компании CrowdStrike, которая занимается кибербезопасностью, Fancy Bears имеет отношение к ГРУ Минобороны России.
Близкий к Кремлю источник РБК рассказал, что расследованием того, как «Шалтай-Болтай» получала информацию, занимался один из федеральных чиновников, ставший жертвой хакеров. По утверждению источника, он при этом задействовал свои связи в спецслужбах. Собеседник РБК утверждает, что организаторы атак были идентифицированы еще год назад, а промедление с их задержанием и обнародованием информации по делу было связано с имиджевыми рисками для спецслужбы.
«Новая газета» отмечает, что Докучаев входит в группировку «Шалтай-Болтай», а Михайлов курировал хакеров. «Подтверждения причастности россиян к атаке серверов в США установить не удалось, зато оперативникам УСБ ФСБ удалось вплотную подобраться к группировке хакеров «Шалтай-Болтай», - говорится в материале.
Хакер в погонах
Как утверждают источники РБК, проходящий по делу о госизмене сотрудник ЦИБа Дмитрий Докучаев в недавнем прошлом был хакером. Собеседники РБК, знакомые с ходом расследования, рассказали, что Докучаев был известен в Сети под именем Forb.
В 2004 году Forb в своем интервью «Ведомостям» рассказывал: «Я всегда считал, что информация должна быть свободной, поэтому платить провайдеру за предоставление доступа ужасно не хотелось». По его словам, он специализировался на взломе по заказу, а самым большим достижением считал проникновение на сайт администрации США. «Несмотря на сложность взлома, мне удалось обойти тамошний брандмауэр и успешно осуществить атаку», - вспоминал Forb.
Он также говорил, что самым прибыльным направлением работы для хакеров является кардинг - воровство денег с чужих кредитных карт.
В материале утверждалось, что Forb родился в Екатеринбурге в 1984 году, на момент публикации учился в вузе. Докучаев также был редактором рубрики «Взлом» в журнале «Хакер». Бывший главный редактор журнала «Хакер» Никита Кислицин (возглавлял издание с 2006 по 2012 год) рассказал РБК, что сотрудничество с Докучаевым «длилось примерно три года». «Мы общались и работали вместе. Докучаев обладал достаточными знаниями, чтобы заниматься тем, чем он занимался», - отметил Кислицин, подчеркнув, что ему не известно, являлся ли Докучаев сотрудником силовых структур.
Главный редактор журнала «Хакер» в 1998-2002 годах и издатель цифровой группы журналов издательства «Gameland» (2002-2007 годы) Сергей Покровский, отвечая на вопрос РБК, является ли сотрудник ФСБ Докучаев бывшим редактором рубрики «Взлом», сказал: «Да, я полагаю, что это тот же Дмитрий». Покровский добавил, что Докучаев был «экспертом в компьютерной безопасности, именно поэтому мы и назначили его редактором».
Докучаев попал в поле зрения ФСБ из-за кардинга, сообщили два источника РБК. По их словам, хакер перешел на работу в спецслужбу под угрозой уголовного преследования. Один из собеседников подчеркнул, что это обычная практика: в ЦИБе ФСБ достаточно сотрудников, которые в прошлом были хакерами.
Специалист по безопасности
Стоянов, как следует из его профиля в социальной сети LinkedIn, работает в «Лаборатории Касперского» с июля 2012 года. С 2000 по 2006 год он служил в управлении специальных технических мероприятий (УСТМ) ГУВД по Москве, покинул его в звании майора милиции и начал работать в компании «РТКомм.РУ», где до 2010 года руководил отделом безопасности Сети. Затем он несколько лет работал в фирме «Индрик-ПРО». Как следует из базы «СПАРК-Интерфакс», ему до сих пор принадлежит 19% акций этой компании, которая занимается разработкой программного обеспечения.
В «Лаборатории Касперского» Стоянов возглавлял отдел расследования компьютерных инцидентов, активно сотрудничавший с ФСБ и МВД. Стоянов помог с расследованием в отношении хакерской группы Lurk, похитившей у банков и крупного бизнеса 3 млрд руб. В «Лаборатории Касперского» отмечали, что дело в отношении Стоянова не связано с его работой в компании.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|Финансисты опасаются новой девальвации гривни из-за очередной выплаты по НДС
Следующая волна активизации продаж валюты на межбанке возможна в первой декаде феврале под уплату налога на прибыль за четвертый квартал 2016 года. Однако не стоит исключать повторения ситуации, когда щедрые выплаты возмещения НДС приводят к дефициту валюты на межбанке.
ТОП-НОВОСТИ
|От чего бы не умер Валерий Болотов, сделал он это очень вовремя
|В России по громкому делу о госизмене арестован хакер, несколько лет назад завербованный ФСБ
|Госбюджет-2016 исполнен с дефицитом 70,1 млрд грн при потолке в 83,7 млрд грн - Госказначейство
|Как Трамп и Путин помогут Меркель вновь стать канцлером
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Председатель Совета НБУ Богдан Данилишин: Уровень доверия к банкам в 12% я считаю слишком оптимистичным
Глава Совета Национального банка Украины, академик Богдан Данилишин не поддерживает немедленного увеличения существующего уровня максимальной суммы гарантирования вкладов. Об этом можно будет говорить, когда среднегодовые темы роста ВВП будут более 2.3-3%.
|В Украине с 1 января все кандидаты на должности госслужбы должны подавать е-декларации
Такая декларация должна охватывать отчетный год (с 1 января по 31 декабря включительно), предшествующий году, в котором лицо подало заявление на занятие должности (участие в конкурсе), если иное не предусмотрено законодательством, и содержит информацию по состоянию на 31 декабря отчетного года.
|Путин насмешил США. Жалкое подобие "Ялтинской конференции" в Астане
|Порошенко одобрил допуск в Украину иностранных воинских формирований для учений
Президент Петр Порошенко подписал закон о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия в многонациональных учениях. Об этом говорится на странице соответствующего законопроекта №5636 на сайте Верховной Рады, передают Українські Новини.
|НБУ повысил прогноз роста ВВП Украины на 2017г до 2,8% и понизил на 2018г до 3%
Регулятор также пересмотрел прогноз дефицита текущего счета на 2017 и 2018 гг до около $3,5 млрд. По мнению НБУ, этот дефицит будет покрываться за счёт притока капитала по финансовому счёту, и прежде всего за счёт привлечения инвестиционных и кредитных ресурсов.
|НБУ прогнозирует рост монетарной базы на 7,7% и денежной массы на 11,5% в 2017
Это интересно
|Skoda приспособила Kodiaq для бездорожья
|Илон Маск не шутил насчет тоннелей
|Украинская IT-команда возглавила мировой рейтинг "белых" хакеров
|Компьютерная система ВС Швеции вышла из строя из-за кибератаки
|Специалистами Japan Display создан гибкий жидкокристаллический дисплей Full HD размером 5,5 дюйма
Структура дисплея размером 5,5 дюйма включает две пластиковые подложки, что позволило сделать его гибким. По словам производителя, это не только открывает новые возможности перед дизайнерами, но и устраняет риск того, что дисплей разобьется в результате удара или падения смартфона.
|Совокупная оценка украинских продуктовых IT-компаний превысила $2,5 млрд - глава ассоциации UVCA
"Появляется все больше и больше продуктовых компаний. Моя совокупная оценка продуктовых компаний уже больше $2,5 млрд: одна сделка с Looksery - $150 млн, но у нас же есть весь список трех тысяч стартапов и компаний в Украине. Поэтому я уверен, что совокупная их стоимость уже превысила $2,5 млрд", - Андрей Колодюк.
|Китайские производители дисплеев AMOLED отстают от Samsung Display не менее чем на три года