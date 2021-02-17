Вакцину для профилактики COVID-19 от Pfizer подали на регистрацию в Украине – ГЭЦ

Вакцину для профилактики COVID-19 от компании Pfizer подали на регистрацию в Украине.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Государственном экспертном центре Минздрава (ГЭЦ), эта вакцина стала третьей вакциной, заявки на регистрацию которых поданы в Украине.

"Сегодня в "Единое окно" Минздрава подано заявление о госрегистрации вакцины Comirnaty производства "Пфайзер Менюфекчуринг Бельгия" под обязательство для экстренного медицинского применения. Заявка была оперативно зарегистрирована и сегодня же передана ГЭЦ для осуществления экспертной оценки и проверки регистрационных материалов. Сейчас мы все прилагаем максимум усилий для того, чтобы украинцы быстрее получили доступ к лучшим европейским вакцинам", - сообщил директор ГЭЦ Михаил Бабенко.

Он также напомнил, что в настоящее время в ГЭЦ находятся еще два заявления на регистрацию вакцин от COVID-19 под обязательство для экстренного медицинского применения: вакцина "Ковишелд» производства "Серум Инститьют оф Индия" и вакцина Coronavac производства "Синовак Лайф Саенсиз" (Китай).

Как сообщалось, министр здравоохранения Максим Степанов во вторник заявил, что украинцы будут вакцинироваться безопасными зарегистрированными в стране вакцинами. По словам Степанова, на рынок Украины будут допущены вакцины, имеющие промежуточные результаты третьей стадии клинических испытаний.

Минздрав планировал начать вакцинацию против COVID-19 с использованием двух вакцин - производства Pfizer/BioNTech (117 тыс. доз, которые будут получены в рамках механизма COVAX) и AstraZeneca (1 млн доз по прямым закупкам за средства государственного бюджета и 2,2-3,7 млн доз , полученных в рамках COVAX).