29 млн в Україні та 4,3 млн у Євросоюзі: демографи підрахували українське населення

Чисельність наявного населення на підконтрольних територіях України зараз становить 29 мільйонів осіб, зазначає директорка Інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи Національної академії наук України Елла Лібанова.

У випуску спецпроєкту Open Reality вона повідомила, що така спільна оцінка Державної служби статистики (Держстат) та Інституту демографії, зроблена без перепису, за даними мобільних операторів і державних реєстрів. "На сьогодні це спільна оцінка Держстату і нашого Інституту - 29 мільйонів. Я кажу завжди, що плюс-мінус десь 300 тисяч", - наголосила Лібанова.

Оскільки перепису населення в Україні не було з 2001 року, за основу дослідники взяли дані трьох мобільних операторів, доповнивши їх іншими джерелами.

"Ми брали за основу цю базу, а до неї долучали для перевірки та уточнень різноманітні існуючі джерела інформації: це ринок праці; дані Пенсійного фонду, які агреговані з даними податківців, і там вказані не лише пенсіонери; дані Міграційної служби й Мін'юсту з демографічного реєстру; використовували також "шкільний реєстр" та EHealth", - розповіла експертка.

Лібанова визнала, що такий метод не є ідеальним, проте наразі альтернативи йому немає.

Вона також зазначила, що за даними Євростату в країнах Європейського союзу наразі проживають близько 4,3 млн українців.

При цьому достовірних даних про кількість українців, які виїхали до РФ після початку повномасштабної війни, за словами Лібанової, немає. При цьому вона зазначила, що на тимчасово окупованих територіях РФ проводить політику демографічного заміщення: українське населення витісняють, а натомість заселяють людей з інших регіонів РФ, що, на її думку, є продовженням практики асиміляції населення.

Спецпроєкт Open Reality про інформаційну безпеку та критичне мислення започаткований Фондом "Відкрий Україну" (Open Ukraine) та Київським Безпековим Форумом - ініціативами експрем'єра України (2014-16) Арсенія Яценюка.