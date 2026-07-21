Уряд оновив програму «Доступні ліки»: підтримають ліки з локалізованим виробництвом в Україні

Уряд України розширив програму реімбурсації "Доступні ліки", додавши 260 нових торговельних назв препаратів для лікування серцево-судинних захворювань. З них 173 препарати будуть безкоштовними, а 87 - з частковою доплатою. Вперше застосовано механізм підтримки лікарських засобів, виробництво яких локалізоване в Україні, що стимулює розвиток національної фармацевтичної галузі. Програма охоплює широкий спектр терапії відповідно до європейських стандартів і включає 1038 позицій.

Уряд розширив програму реімбурсації "Доступні ліки". Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Це друге розширення від початку року. До програми додали ще 260 торговельних назв лікарських засобів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. 173 з них будуть безкоштовними, ще 87 - з частковою доплатою. Повний перелік доступний на сайті Нацслужби здоров'я.

Міністерство назвало це розширення програми "наймасштабнішим" і зазначило, що до неї додали ліки для контролю артеріального тиску, профілактики інфарктів та інсультів (статини й антикоагулянти), а також для лікування хронічної серцевої недостатності, ішемічної хвороби серця та порушень серцевого ритму.

Під час розширення програми вперше застосовано окремий механізм підтримки лікарських засобів, виробництво яких локалізоване в Україні.

"Якщо український виробник пропонує лікарський засіб, що відповідає встановленим вимогам і має найнижчу ціну, він може отримати перевагу під час включення лікарського засобу до програми. Такий підхід стимулює розвиток українського фармацевтичного виробництва та сприяє стабільному забезпеченню пацієнтів необхідними ліками", - йдеться у повідомленні.

За цим механізмом до програми додали 67 однокомпонентних та 35 комбінованих лікарських засобів українського виробництва.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що серцево-судинні захворювання є причиною 68% смертей українців, хоча, за оцінками експертів, до 80% таких випадків можна попередити.

"Після оновлення програма реімбурсації "Доступні ліки" охоплює повний спектр амбулаторної доказової терапії серцево-судинних захворювань відповідно до рекомендацій Європейського товариства кардіологів", - заявив він.

На липень 2026 року програма охоплює 1038 позицій: 771 лікарський засіб, 172 комбіновані лікарські засоби, 59 препаратів інсуліну та 36 найменувань медичних виробів, зокрема тест-смужки для глюкометрів. До програми доєдналися 17 470 аптек по всій країні.