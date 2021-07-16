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В Киеве изменили парковочные зоны: самую дорогую расширили в три раза
17:45 16.07.2021 |
В Киеве утвердили новые парковочные зоны для автомобилей. В новой версии расширилась зона с самым дорогим тарифом, сообщил в Facebook замглавы Киевской городской госадминистрации Константин Усов.
Новые границы зон по заказу города определяла компания А+С Украина на основе данных GPS-статистики и умной мобильности сервиса Tomtom Move O/D. Парковочные зоны в Киеве пересмотрели впервые за 10 лет. Отмечается, что новые зоны уже отображены на картах в приложении Киев Цифровой.
Количество парковок изменилось в сторону роста самой дорогой, центральной зоны:
Зона I (центр Киева, 35 грн/час): расширяется с 66 до 224 парковочных площадок;
Зона II (прецентр Киева, 25 грн/час) уменьшается с 247 до 123 парковочных площадок, однако несколько расширяется географически: присоединяются Сырец, часть Голосеева, Гидропарка, Демеевки и Левобережный деловой центр.
Зона III (спальные районы с наименьшим трафиком, 5 грн/час): почти без изменений.
Также образуются "острова" зоны I внутри зоны II. Парковка по 35 грн/час установлена районах Караваевых дач, радиорынка и частично Демеевской площади.
В свою очередь, "островки" в спальных районах получила зона II. По 25 грн/час парковка будет возле рынков "Троещина", "Лесной", авторынка, станции метро Лесная и музея Пирогово.
"Введение платной парковки в ключевых местах концентрации спроса на поездки позволяет уменьшить количество поездок на авто, осуществляемых в центр, и стимулировать перераспределение в использовании других режимов перемещения. Также уменьшается перепробег авто в центре - время, проводимое в поисках места для парковки", - заявили в пресс-службе КГГА.
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