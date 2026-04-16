В Україні кодифікували FPV-дрон з автономним донаведенням

"Українська Бронетехніка" у партнерстві з компанією "Четвертий Закон" кодифікували 8-дюймовий FPV-дрон UB60D із системою автономного донаведення TFL-1, яка підвищує ефективність ураження в 2-4 рази. Про це компанії повідомили у соцмережах.

"Новітній безпілотний засіб успішно пройшов випробування, підтвердивши свою ефективність у складних умовах радіоелектронної боротьби. Отримання NSN коду дозволяє розпочати масштабне постачання UB60D до підрозділів Сил Оборони України", - йдеться у повідомленні.

У компанії пояснюють, що дрон побудований на 8-дюймовій платформі з бойовою частиною - 60-мм осколковою міною, при цьому конструкція одразу об'єднує бойову частину з системою управління в єдине ціле, що прибирає потребу в додатковому попередньому спорядженні.

Система автономного донаведення TFL-1, розроблена "Четвертим Законом", дозволяє дрону автоматично захоплювати та супроводжувати ціль.

"Це гарантує точне ураження навіть при повній втраті зв'язку з оператором на фінальному етапі атаки", - сказано у повідомлені.

Найближчим часом UB60D із системою TFL-1 планують додати до асортименту DOT-Chain, а також представити на платформі Brave1 Market з можливістю придбання за програмою e-Бали.

У компаніях зазначають, що проєкт став результатом об'єднання експертизи у сфері комп'ютерного зору, штучного інтелекту та виробництва озброєння, що дозволяє масштабувати випуск інтелектуальних систем ураження.

"UB60D із автономним донаведенням суттєво підвищує ймовірність ураження цілі навіть за активної протидії. Наше завдання як виробника - забезпечити Сили оборони рішеннями, які реально підвищують їхню бойову ефективність і можуть швидко масштабуватися відповідно до потреб фронту", - заявив генеральний директор ТОВ "Українська Бронетехніка" Владислав Бельбас.

Водночас CEO "Четвертого Закону" Ярослав Ажнюк зазначив, що автономні FPV-дрони стають реальною альтернативою рішенням на оптоволокні.

"На тлі нинішньої кризи з постачанням оптоволокна все більше виробників і підрозділів переходять до автономних рішень, адже вони дешевші, можуть працювати на більшій відстані та значно менше залежать від дефіцитних компонентів", - зазначив він.

Напередодні компанія "Українська Бронетехніка" представила підрозділам Сил оборони три нові ударні безпілотники, які підтвердили ефективність під час тестів. Серед них дрон UB60D з модулем донаведення. Під час демонстрації безпілотники виконали повітряні та контактні підриви по металевих щитах із ростовими мішенями.