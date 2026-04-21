- 21.04.26
- 21:22
Громадські організації тепер можна створювати через додаток «Дія»
17:55 21.04.2026 |
Відтепер на порталі "Дія" можна реєструвати громадські організації за кілька кроків.
Про це інформує пресслужба "Дії".
Як зазначається, перевагами є:
- реєстрація нової громадської організації онлайн - до 30 хвилин,
- без витрат на індивідуальний статут і нотаріальні послуги,
- понад 30 напрямів діяльності: волонтерство, освіта, права людини тощо,
- гнучкі налаштування: обирайте, як працюватиме організація.
Як скористатися:
1. Увійдіть на портал Дія з КЕП,
2. Оберіть реєстрацію громадської організації,
3. Заповніть форму та налаштуйте організацію,
4. Підпишіть заяву КЕП.
"Важливо: щоб подати заяву про реєстрацію, потрібно мати ідентифікаційний номер та УНЗР (Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі). Без цих даних подання заяви неможливе", - наголошує пресслужба.
ЄС розраховує надати Україні перші кошти з 90 млрд позики наприкінці травня чи максимум на початку червня 2026 року
Володимир Зеленський підписав закон про «промисловий безвіз» з Європейським Союзом
FT: Франція і Німеччина вивчають ідею символічного членства України в ЄС
Україна адаптувалася до війни без США — аналіз The Atlantic
Що означає статус "значимої фінансової компанії" і чому «ШвидкоГроші» у цьому списку
