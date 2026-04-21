Громадські організації тепер можна створювати через додаток «Дія»

Відтепер на порталі "Дія" можна реєструвати громадські організації за кілька кроків.

Про це інформує пресслужба "Дії".

Як зазначається, перевагами є:

- реєстрація нової громадської організації онлайн - до 30 хвилин,

- без витрат на індивідуальний статут і нотаріальні послуги,

- понад 30 напрямів діяльності: волонтерство, освіта, права людини тощо,

- гнучкі налаштування: обирайте, як працюватиме організація.

Як скористатися:

1. Увійдіть на портал Дія з КЕП,

2. Оберіть реєстрацію громадської організації,

3. Заповніть форму та налаштуйте організацію,

4. Підпишіть заяву КЕП.

"Важливо: щоб подати заяву про реєстрацію, потрібно мати ідентифікаційний номер та УНЗР (Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі). Без цих даних подання заяви неможливе", - наголошує пресслужба.