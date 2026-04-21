Громадські організації тепер можна створювати через додаток «Дія»

17:55 21.04.2026 |

Україна

Відтепер на порталі "Дія" можна реєструвати громадські організації за кілька кроків.

Про це інформує пресслужба "Дії".

Як зазначається, перевагами є:

- реєстрація нової громадської організації онлайн - до 30 хвилин,

- без витрат на індивідуальний статут і нотаріальні послуги,

- понад 30 напрямів діяльності: волонтерство, освіта, права людини тощо,

- гнучкі налаштування: обирайте, як працюватиме організація.

Як скористатися:

1. Увійдіть на портал Дія з КЕП,

2. Оберіть реєстрацію громадської організації,

3. Заповніть форму та налаштуйте організацію,

4. Підпишіть заяву КЕП.

"Важливо: щоб подати заяву про реєстрацію, потрібно мати ідентифікаційний номер та УНЗР (Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі). Без цих даних подання заяви неможливе", - наголошує пресслужба.

За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,1160
  0,0156
 0,04
EUR
 1
 51,9113
  0,0184
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 09:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,7992  0,14 0,33 44,4027  0,12 0,26
EUR 51,6000  0,14 0,28 52,3700  0,12 0,22

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9000  0,29 0,66 43,9300  0,29 0,66
EUR 51,6783  0,37 0,72 51,6836  0,39 0,75

