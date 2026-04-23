Фінансові новини
- |
- 23.04.26
- |
- 00:22
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Курс НБУ
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Свириденко: Уряд виділив Києву 987 млн грн на першочергові заходи з підготовки до наступної зими
17:53 22.04.2026 |
Уряд України виділив Києву 987 млн грн на першочергові заходи з підготовки до наступної зими і забезпечення безперебійного теплопостачання, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, зазначивши, що уряд працює в діалозі з міською владою.
"Уряд зі свого боку вже виділив 987 млн грн на першочергові заходи і готовий надалі надавати повну підтримку. Водночас очікуємо від міста своєчасних рішень і організації робіт на об'єктах, які визначені зоною відповідальності місцевої влади", - написала вона у Телеграмі у середу.
Свириденко зазначила, що роботи мають бути виконані вчасно і в повному обсязі.
За її словами, "уряд допомагає Києву підготуватися до наступної зими і забезпечити безперебійне теплопостачання. Працюємо в діалозі з міською владою. Скоординували дії в межах виконання Планів стійкості".
Свириденко наголосила, що через суттєві пошкодження ТЕЦ місто має вже зараз підготувати інфраструктуру для стабільного забезпечення людей теплом і світлом, навіть в умовах обстрілів. "Ключове завдання - закрити потреби всіх районів альтернативними джерелами енергії та захистити критичні об'єкти. Частину робіт виконуватиме Агенція відновлення, частину - місто власними силами", - зазначила вона.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
