Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Свириденко: Уряд виділив Києву 987 млн грн на першочергові заходи з підготовки до наступної зими

17:53 22.04.2026 |

Україна

Уряд України виділив Києву 987 млн грн на першочергові заходи з підготовки до наступної зими і забезпечення безперебійного теплопостачання, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, зазначивши, що уряд працює в діалозі з міською владою.

"Уряд зі свого боку вже виділив 987 млн грн на першочергові заходи і готовий надалі надавати повну підтримку. Водночас очікуємо від міста своєчасних рішень і організації робіт на об'єктах, які визначені зоною відповідальності місцевої влади", - написала вона у Телеграмі у середу.

Свириденко зазначила, що роботи мають бути виконані вчасно і в повному обсязі.

За її словами, "уряд допомагає Києву підготуватися до наступної зими і забезпечити безперебійне теплопостачання. Працюємо в діалозі з міською владою. Скоординували дії в межах виконання Планів стійкості".

Свириденко наголосила, що через суттєві пошкодження ТЕЦ місто має вже зараз підготувати інфраструктуру для стабільного забезпечення людей теплом і світлом, навіть в умовах обстрілів. "Ключове завдання - закрити потреби всіх районів альтернативними джерелами енергії та захистити критичні об'єкти. Частину робіт виконуватиме Агенція відновлення, частину - місто власними силами", - зазначила вона.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

