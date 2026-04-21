Apple готується до зміни лідера: новим очільником стане Джон Тернус

08:42 21.04.2026 |

Apple офіційно оголосила зміну керівництва: Тім Кук залишає посаду генерального директора компанії. З 1 вересня 2026 року його місце займе Джон Тернус, нинішній старший віцепрезидент з апаратного забезпечення.

Рада директорів одноголосно схвалила це рішення. До вересня Кук продовжить виконувати обов'язки генерального директора, паралельно готуючи Тернуса до переходу. Після цього він отримає нову роль виконавчого голови ради директорів і, зокрема, займатиметься взаємодією з регуляторами та політиками по всьому світу.

Артур Левінсон, який 15 років обіймав посаду невиконавчого голови ради директорів, з 1 вересня стане провідним незалежним директором. Тернус того ж дня увійде до складу ради.

Тернус прийшов до Apple у 2001 році. З 2013-го він обіймає посаду віцепрезидента з апаратного забезпечення, а з 2021-го входить до виконавчої команди компанії. Під його керівництвом інженерний напрям охоплював розробку iPhone, iPad, Mac, AirPods і Apple Watch. Освіта - механічна інженерія, Університет Пенсильванії.

Кук очолив Apple у 2011 році, ставши прямим наступником Стіва Джобса. За 15 років його керівництва ринкова капіталізація компанії зросла з $350 млрд до $4 трлн - більш ніж на 1 000%. Річний виторг збільшився з $108 млрд у фінансовому 2011 році до понад $416 млрд у фінансовому 2025-му. Саме за Кука з'явилися Apple Watch, AirPods і Apple Vision Pro, а також сервіси iCloud, Apple Pay, Apple TV і Apple Music.

Перехід не стався несподівано. Ще наприкінці 2025 року кілька видань повідомляли, що рада директорів готується до зміни лідерства у 2026-му. Кук нещодавно відзначив 65-річчя, і аналітики розцінюють рішення як заплановане, а не вимушене. Акції Apple відреагували падінням на понад 1% у після ринкових торгах.
За матеріалами: itc.ua
Ключові теги: Apple
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,1004
  0,2061
 0,47
EUR
 1
 51,8929
  0,1262
 0,24

Курс обміну валют на вчора, 09:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,6563  0,23 0,53 44,2871  0,23 0,51
EUR 51,4571  0,31 0,61 52,2529  0,30 0,58

Міжбанківський ринок на вчора, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,1900  0,15 0,34 44,2200  0,15 0,34
EUR 52,0514  0,08 0,16 52,0734  0,08 0,16

