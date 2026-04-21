"Ви ніколи не перетнете океан, якщо не наберетеся мужності втратити берег з поля зору"
Христофор Колумб
Apple готується до зміни лідера: новим очільником стане Джон Тернус
08:42 21.04.2026 |
Apple офіційно оголосила зміну керівництва: Тім Кук залишає посаду генерального директора компанії. З 1 вересня 2026 року його місце займе Джон Тернус, нинішній старший віцепрезидент з апаратного забезпечення.
Рада директорів одноголосно схвалила це рішення. До вересня Кук продовжить виконувати обов'язки генерального директора, паралельно готуючи Тернуса до переходу. Після цього він отримає нову роль виконавчого голови ради директорів і, зокрема, займатиметься взаємодією з регуляторами та політиками по всьому світу.
Артур Левінсон, який 15 років обіймав посаду невиконавчого голови ради директорів, з 1 вересня стане провідним незалежним директором. Тернус того ж дня увійде до складу ради.
Тернус прийшов до Apple у 2001 році. З 2013-го він обіймає посаду віцепрезидента з апаратного забезпечення, а з 2021-го входить до виконавчої команди компанії. Під його керівництвом інженерний напрям охоплював розробку iPhone, iPad, Mac, AirPods і Apple Watch. Освіта - механічна інженерія, Університет Пенсильванії.
Кук очолив Apple у 2011 році, ставши прямим наступником Стіва Джобса. За 15 років його керівництва ринкова капіталізація компанії зросла з $350 млрд до $4 трлн - більш ніж на 1 000%. Річний виторг збільшився з $108 млрд у фінансовому 2011 році до понад $416 млрд у фінансовому 2025-му. Саме за Кука з'явилися Apple Watch, AirPods і Apple Vision Pro, а також сервіси iCloud, Apple Pay, Apple TV і Apple Music.
Перехід не стався несподівано. Ще наприкінці 2025 року кілька видань повідомляли, що рада директорів готується до зміни лідерства у 2026-му. Кук нещодавно відзначив 65-річчя, і аналітики розцінюють рішення як заплановане, а не вимушене. Акції Apple відреагували падінням на понад 1% у після ринкових торгах.
|Україна адаптувалася до війни без США — аналіз The Atlantic
|Україна відтермінувала держборг до 2030 року
|ЄС інвестує у ВПК України: перший військовий транш €90 млрд — на вітчизняні дрони
|Федоров: за підсумками «Рамштайну» Україна отримає $4 млрд на ППО та $1,5+ млрд на дрони
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Що означає статус “значимої фінансової компанії” і чому «ШвидкоГроші» у цьому списку
|NVIDIA заявила про трикратне прискорення трасування шляху завдяки ReSTIR PT Enhanced
|Apple готується до зміни лідера: новим очільником стане Джон Тернус
|Продажі нових авто у світі зростають: топ-5 найбільших ринків
|Ринок приватних космічних запусків набирає обертів: Blue Origin уперше повторно використала ракету New Glenn
|Чіпова незалежність Ілон Маска: проєкт Terafab переходить до практичної реалізації
|Дефіцит DRAM триватиме до 2027 року: виробники покриють лише 60% попиту
|YouTube змінює підхід: користувачі отримали можливість повністю відключати Shorts
|Крок до автономних машин: нова модель Google Gemini розширює можливості роботів
|У BBVA заявили, що штучний інтелект фундаментально змінює фінансову галузь
|Розробники біткоїна обговорюють замороження $74 млрд активів Сатоші Накамото через ризики квантових атак
У криптоіндустрії набирає обертів дискусія щодо майбутнього безпеки біткоїна на тлі розвитку квантових обчислень. Група розробників на чолі з Джеймсоном Лоппом опублікувала пропозицію BIP-361, яка передбачає поетапне заморожування монет, що залишаються вразливими до квантових атак - включно з потенційними активами Сатоші Накамото у $74 млрд.
|Booking.com підтвердив інцидент із витоком особистих даних користувачів
|BlackRock: інвестори змінюють підхід до ШІ, ринок акцій перебалансовується
|Попит на гібридні автомобілі в Україні стрімко зростає: топ моделей у березні