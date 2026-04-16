«Київ Цифровий» запустив мапу ремонтів і дорожніх перекриттів

10:52 16.04.2026 |

Україна

У мобільному застосунку Київ Цифровий з'явився новий сервіс - "Мапа ремонтів та перекриттів", що допомагає киянам та гостям міста оперативно перевіряти ситуацію на дорогах і планувати свої поїздки, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Ми системно розвиваємо цифрові сервіси міста, щоб вони були максимально практичними в повсякденному житті. Мапа ремонтів та перекриттів - це про зручність і передбачуваність пересування столицею. Користувач отримує актуальну інформацію в одному місці та може краще планувати свій маршрут без зайвих затримок", - зазначила директорка Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДАВікторія Іцкович.

За її словами, на мапі доступна інформація про актуальні перекриття, заплановані ремонти, а також ділянки, де рух уже відновили. Наразі сервіс містить дані про роботи, які виконують підрозділи Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

Інформацію додають і оновлюють підпорядковані Департаменту підприємства - зокрема КК "Київавтодор" і шляхово-експлуатаційні підприємства. Вони оперативно повідомляють про ремонти, перекриття та відновлення руху.

Кожна позначка на мапі містить детальну картку з датами початку та завершення робіт і коротким описом від підрядної організації. Окрім цього, користувачі можуть одразу залишити звернення до міських служб про перекриття через контактний центр 1551.

Сервіс інтегрований у розділ "Мапи", щоб під час планування маршрутів уся необхідна інформація була доступна в одному місці. Для отримання оперативних сповіщень про найбільші перекриття користувачам достатньо підключити функцію "Новини для водіїв" у налаштуваннях.

Оновлення вже доступне для всіх користувачів застосунку.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

