«Київ Цифровий» запустив мапу ремонтів і дорожніх перекриттів
10:52 16.04.2026 |
У мобільному застосунку Київ Цифровий з'явився новий сервіс - "Мапа ремонтів та перекриттів", що допомагає киянам та гостям міста оперативно перевіряти ситуацію на дорогах і планувати свої поїздки, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).
"Ми системно розвиваємо цифрові сервіси міста, щоб вони були максимально практичними в повсякденному житті. Мапа ремонтів та перекриттів - це про зручність і передбачуваність пересування столицею. Користувач отримує актуальну інформацію в одному місці та може краще планувати свій маршрут без зайвих затримок", - зазначила директорка Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДАВікторія Іцкович.
За її словами, на мапі доступна інформація про актуальні перекриття, заплановані ремонти, а також ділянки, де рух уже відновили. Наразі сервіс містить дані про роботи, які виконують підрозділи Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.
Інформацію додають і оновлюють підпорядковані Департаменту підприємства - зокрема КК "Київавтодор" і шляхово-експлуатаційні підприємства. Вони оперативно повідомляють про ремонти, перекриття та відновлення руху.
Кожна позначка на мапі містить детальну картку з датами початку та завершення робіт і коротким описом від підрядної організації. Окрім цього, користувачі можуть одразу залишити звернення до міських служб про перекриття через контактний центр 1551.
Сервіс інтегрований у розділ "Мапи", щоб під час планування маршрутів уся необхідна інформація була доступна в одному місці. Для отримання оперативних сповіщень про найбільші перекриття користувачам достатньо підключити функцію "Новини для водіїв" у налаштуваннях.
Оновлення вже доступне для всіх користувачів застосунку.
ТОП-НОВИНИ
|Федоров: за підсумками «Рамштайну» Україна отримає $4 млрд на ППО та $1,5+ млрд на дрони
ТОП-НОВИНИ
|Британія оголосила про передачу Україні найбільшого пакета дронів для ЗСУ
|Дрони-перехоплювачі й наземні БПЛА: Україна та ФРН створили два спільні підприємства
|Федоров повідомив деталі оборонних угод з Німеччиною на €4 млрд
|Прем’єр Норвегії: перші F-16 для України незабаром будуть готові
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Що означає статус “значимої фінансової компанії” і чому «ШвидкоГроші» у цьому списку
У РУБРИЦІ
|«Київ Цифровий» запустив мапу ремонтів і дорожніх перекриттів
|Обов’язкові накопичувальні пенсії не запроваджуватимуть: позиція Мінсоцполітики
|УЗ запровадила продаж пільгових студентських квитків на приміські поїзди та City Express через застосунок
|Покращення контролю повітря: в Україні встановили шість нових станцій моніторингу
|Влада Києва анонсувала перегляд вартості проїзду в транспорті
|За три місяці програмою «Скринінг здоров’я 40+» скористалися 16 тис. українців — дані ЦГЗ
Бізнес
|Ринок ARM-архітектури отримав нового гравця: стартап за підтримки NVIDIA оцінили майже у $4 млрд
|Південна Корея запроваджує безплатний «базовий» мобільний інтернет зі швидкістю до 400 Кбіт/с
|Для біткоїна представили захист від квантових атак
|Війна в Ірані стимулювала рекордний експорт електромобілів з Китаю
|Amazon готується вивести на ринок супутниковий LEO-інтернет у 2026 році
|П’ять гігагерців у кишені: як Dimensity 9600 Pro стирає межу між мобільними та ПК-чипами
|Відповідальний ШІ: Google оновила безпеку Gemini у відповідях на запити про психічне здоров’я