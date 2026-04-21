Технологічна безпека: США знову заблокували продаж Lumileds Китаю

США вкотре продемонстрували, що коли мова йде про напівпровідники та національну безпеку, капіталістичні правила вільного ринку відправляються на лаву запасних. Китайський виробник світлодіодних чипів Sanan Optoelectronics планував поглинути голландську компанію Lumileds за 239$ млн (9.8 млрд грн). Проте Комітет з іноземних інвестицій США (CFIUS) вирішив, що ця угода створює «непереборні ризики».

Ця ситуація виглядає як класичне дежавю. Для Lumileds це вже друга невдала спроба «вийти заміж» за китайський капітал за останні десять років. Ще у 2016 році консорціум GO Scale Capital намагався придбати компанію за значно солідніші 3.3$ млрд (135.3 млрд грн), але тоді CFIUS також наклав вето.


Старі граблі для нових покупців

Цього разу сума угоди була значно скромнішою, але суть претензій не змінилася. Попри те, що Lumileds базується в Нідерландах, вона має значні активи, патенти та виробничі потужності на території Штатів. Саме це дає американському регулятору юридичне право втручатися в угоди між іноземними суб'єктами, якщо вони зачіпають інтереси Вашингтона.

Китайська сторона сподівалася, що менший масштаб поглинання допоможе проскочити під радарами регуляторів, але в Комітеті сидять люди з гарною пам'яттю. Для Sanan Optoelectronics це болючий удар, оскільки компанія розраховувала посилити свої позиції на ринку преміальних світлодіодів та автомобільних систем.


Військовий слід нітриду галію

Чому ж скромний виробник автомобільного освітлення та дисплеїв для мобільних пристроїв викликає такий трепет у Вашингтоні? Офіційно причини відмови не розголошуються - це стандартна практика для комітету. Проте експерти вказують на одну конкретну технологію: нітрид галію (GaN).

Lumileds є одним із піонерів у розробці чипів на базі GaN. Сьогодні ми знаємо цю технологію переважно завдяки компактним зарядним пристроям, які не перегріваються. Але нітрид галію має й інший бік. Його властивості критично важливі для:

  • Радарних систем нового покоління;
  • Засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ);
  • Систем зв'язку 5G та військового призначення.

    • Китай активно намагається подолати технологічне відставання від Заходу, і купівля готового бізнесу з портфелем патентів - найкоротший шлях до мети. Американці це розуміють і методично перекривають доступ до критичних ноу-хау. Блокування угоди означає, що Lumileds доведеться шукати іншого інвестора, який не викликатиме підозр у Білого дому, або продовжувати самостійне існування в умовах жорсткої геополітичної турбулентності.

    Поки одні компанії борються за право купити технології, інші створюють їх з нуля, як-от історія про те, як Leica розробляє власні сенсори у співпраці з китайцями, намагаючись зберегти німецьку автентичність.
    За матеріалами: gagadget.com
    Ключові теги: США, Китай
     

