Samsung SDI постачатиме Mercedes-Benz нові NCM-батареї для електрокарів

Світ електромобілів - це не лише про великі екрани та автопілоти, а насамперед про те, наскільки важкою та дорогою буде «батарейка» під підлогою. Mercedes-Benz, який роками намагається довести, що електрична розкіш існує, підписав стратегічну угоду з Samsung SDI. Це перша подібна пряма співпраця між корейським техногігантом та німецьким автовиробником такого рівня.

Раніше Mercedes-Benz співпрацював з різними постачальниками, включаючи китайську CATL та корейську SK On, проте нова угода з Samsung SDI виводить партнерство на новий рівень. Контракт передбачає постачання акумуляторів для майбутніх компактних і середньорозмірних електричних кросоверів і купе. Тобто саме тих моделей, які мають стати масовими в люксовому сегменті бренду.

Хімія та фізика: чому обрали NCM

Вибір впав на тягові батареї на основі нікелю, кобальту та марганцю (NCM). Це не найдешевший варіант на ринку (тут лідирують залізо-фосфатні LFP-рішення), проте він критично важливий для брендів, що обіцяють динаміку та комфорт. NCM-акумулятори забезпечують вищу щільність енергії. На практиці це означає, що при тій самій вазі пристрій може зберігати більше електрики, забезпечуючи солідний запас ходу навіть для важких SUV.

Окрім того, у Samsung SDI обіцяють покращену довговічність та вищу потужність віддачі. Останнє особливо важливо для тих, хто любить активно користуватися педаллю акселератора та не хоче бачити повідомлення про перегрів системи через кілька хвилин інтенсивної їзди. Корейські інженери зробили ставку на баланс між хімічною стабільністю та енергоефективністю.

Більше ніж просто купівля-продаж

Церемонія підписання відбулася в Сеулі, і це був не просто формальний обмін папками. Керівництво обох компаній підтвердило намір спільно розробляти батареї наступного покоління. Це важливий стратегічний хід для Mercedes-Benz, який прагне зменшити залежність від універсальних ринкових рішень та отримати компоненти, оптимізовані під власну платформу.

Для Samsung SDI цей контракт - черговий трофей у боротьбі за європейський ринок. Компанія вже постачає акумулятори для BMW та Stellantis, а тепер додала до свого портфоліо ще й трипроменеву зірку. У часи, коли ланцюжки постачання залишаються крихкими, мати такого стабільного партнера - це не розкіш, а необхідність для виживання у пост-бензинову еру.

Цікаво, що попри загальне сповільнення темпів переходу на електротягу в деяких регіонах, Mercedes-Benz не згортає інвестиції в технології. Навпаки, вони роблять ставку на якість компонентів, сподіваючись заманити консервативного покупця, який готовий проміняти звук двигуна на безшумний розгін.