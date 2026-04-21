NVIDIA заявила про трикратне прискорення трасування шляху завдяки ReSTIR PT Enhanced

08:56 21.04.2026 |

Новини IT

Дослідники NVIDIA опублікували статтю "ReSTIR PT Enhanced: алгоритмічні вдосконалення для швидшого та надійнішого трасування шляху ReSTIR". Вони стверджують, що оновлений метод може зробити трасування шляху ReSTIR у 2-3 рази швидшим, а також зменшити візуальні та обчислювальні похибки, передає VideoCardz.

Як резюмує видання, NVIDIA демонструє чистіший та менш витратний спосіб виконання тієї ж роботи з освітленням на основі траєкторії шляху, який вже лежить в основі рендерингу в реальному часі. Компанія стверджує, що нова версія ближче до впровадження - це означає, що алгоритм стає практичнішим для рушіїв та інструментів роботи з графікою, а не безпосередню готовність до застосування в іграх.

Технологія NVIDIA ReSTIR PT 2022 року продемонструвала, що зразки шляхів можна повторно використовувати з різними пікселями та кадрами, що дозволяє рендерингу захоплювати багатовідблискове дифузне та дзеркальне освітлення, створюючи лише один шлях на піксель. Нова технологія робить цей принцип менш витратним, менш шумним та надійнішим на практиці.

Зміни вдвічі скорочують вартість просторового повторного використання завдяки взаємному вибору сусідніх шляхів, покращують повторне використання шляхів завдяки новим критеріям повторного з'єднання на основі слідів та зменшують просторово-часову кореляцію з картами дублювання. Пряме та глобальне освітлення поєднується у спільні резервуари, також метод додатково використовує наявні зменшення шуму.

У результаті ReSTIR PT витрачає менше часу на повторну роботу, приймає менше поганих рішень та надійніше працює у русі та під час зміни сцени. ReSTIR PT Enhanced стала значним кроком до впровадження трасування шляху на доступних відеокартах, проте технологія все ще перебуває у розробці. Порівняльне відео роботи технології доступне за посиланням.
За матеріалами: mezha.ua
Ключові теги: Nvidia
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,1004
  0,2061
 0,47
EUR
 1
 51,8929
  0,1262
 0,24

Курс обміну валют на вчора, 09:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,6563  0,23 0,53 44,2871  0,23 0,51
EUR 51,4571  0,31 0,61 52,2529  0,30 0,58

Міжбанківський ринок на вчора, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,1900  0,15 0,34 44,2200  0,15 0,34
EUR 52,0514  0,08 0,16 52,0734  0,08 0,16

