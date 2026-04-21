Фінансові новини
- |
- 21.04.26
- |
- 09:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
NVIDIA заявила про трикратне прискорення трасування шляху завдяки ReSTIR PT Enhanced
08:56 21.04.2026 |
Дослідники NVIDIA опублікували статтю "ReSTIR PT Enhanced: алгоритмічні вдосконалення для швидшого та надійнішого трасування шляху ReSTIR". Вони стверджують, що оновлений метод може зробити трасування шляху ReSTIR у 2-3 рази швидшим, а також зменшити візуальні та обчислювальні похибки, передає VideoCardz.
Як резюмує видання, NVIDIA демонструє чистіший та менш витратний спосіб виконання тієї ж роботи з освітленням на основі траєкторії шляху, який вже лежить в основі рендерингу в реальному часі. Компанія стверджує, що нова версія ближче до впровадження - це означає, що алгоритм стає практичнішим для рушіїв та інструментів роботи з графікою, а не безпосередню готовність до застосування в іграх.
Технологія NVIDIA ReSTIR PT 2022 року продемонструвала, що зразки шляхів можна повторно використовувати з різними пікселями та кадрами, що дозволяє рендерингу захоплювати багатовідблискове дифузне та дзеркальне освітлення, створюючи лише один шлях на піксель. Нова технологія робить цей принцип менш витратним, менш шумним та надійнішим на практиці.
Зміни вдвічі скорочують вартість просторового повторного використання завдяки взаємному вибору сусідніх шляхів, покращують повторне використання шляхів завдяки новим критеріям повторного з'єднання на основі слідів та зменшують просторово-часову кореляцію з картами дублювання. Пряме та глобальне освітлення поєднується у спільні резервуари, також метод додатково використовує наявні зменшення шуму.
У результаті ReSTIR PT витрачає менше часу на повторну роботу, приймає менше поганих рішень та надійніше працює у русі та під час зміни сцени. ReSTIR PT Enhanced стала значним кроком до впровадження трасування шляху на доступних відеокартах, проте технологія все ще перебуває у розробці. Порівняльне відео роботи технології доступне за посиланням.
|
|
ТЕГИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
Бізнес
|Розробники біткоїна обговорюють замороження $74 млрд активів Сатоші Накамото через ризики квантових атак

У криптоіндустрії набирає обертів дискусія щодо майбутнього безпеки біткоїна на тлі розвитку квантових обчислень. Група розробників на чолі з Джеймсоном Лоппом опублікувала пропозицію BIP-361, яка передбачає поетапне заморожування монет, що залишаються вразливими до квантових атак - включно з потенційними активами Сатоші Накамото у $74 млрд.
