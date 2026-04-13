Обов’язкові накопичувальні пенсії не запроваджуватимуть: позиція Мінсоцполітики

Міністерство соціальної політики готує нову пенсійну реформу, на відміну від попередніх проєктів вона не передбачає запровадження обовʼязкової накопичувальної пенсійної системи.

Про це очільник Мінсоцполітики Денис Улютін розповів в інтерв'ю українській редакції Forbes.

"Замість повністю обовʼязкової системи хочемо запровадити добровільну з автозаписом", - заявив міністр.

За його словами, нова пенсійна реформа передбачає, що всіх громадян спочатку автоматично зараховуватимуть до накопичувальної системи зі сплатою внесків, але людина зможе відмовитися від цього.

Улютін пояснив, що досвід європейських країн свідчить, що обовʼязкова накопичувальна система не є ефективною. Водночас для тих, хто все ж захоче перейти на таку модель, міністерство шукає "фінансові інструменти, які можуть надійно захистити заощадження".

Міністр додав, що оновлена пенсійна модель передбачатиме ще три елементи - базову виплату, страхову частину і накопичувальну та зміну фінансування спецпенсій:.

базова виплата - гроші, які людина отримує після досягнення певного віку, щоб запобігти бідності серед літніх людей, які з різних причин отримували низьку заробітну плату;

страхова частина залежатиме від тривалості трудової діяльності та обсягу сплачених за цей час внесків, без прив'язок до конкретного року виходу на пенсію чи середнього рівня зарплати;

спецпенсії суддів та прокурорів фінансуватимуться не з солідарної системи, а через професійні механізми.

За оцінками Мінсоцполітики, оновлена пенсійна система на 2027 рік обійшлася б бюджету додатково у 150 млрд грн, тоді як стара - у 120-140 млрд грн, додав міністр.

Як повідомлялося, раніше Улютін анонсував проєкт нової пенсійної реформи, яка передбачатиме три основних елементи:

базову виплата за віком, яка має бути не меншою за 6 тисяч гривень;

унормування солідарної частини - чітка прив'язка стажу і обсягу внесків до розміру пенсії, що має нівелювати вплив таких факторів, як рік виходу на пенсію;

переведення спеціальних пенсій у професійні, які передбачатимуть сплату додаткових внесків.

Водночас міністр наголошував, що головна задача нової моделі пенсійної системи, - це збалансованість і сталість протягом наступних як мінімум 20 років.