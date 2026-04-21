е-ТТН розширила функціонал: доступні всі акти коригування — Мінрозвитку
Бізнес відтепер має доступ до всіх дев'яти актів коригування в електронній товарно-транспортній накладній (е-ТТН), до яких додано інструкції з використання та технічні XML-специфікації для інтеграції, йдеться у повідомленні Міністерства розвитку громад та територій.
Згідно із повідомленням відомства, мова йде про документи, які використовуються у випадках змін під час перевезення, зокрема, при перевантаженні, зміні пункту призначення, розбіжностях у вантажі чи інших операційних ситуаціях.
Зазначається, що наявність погодженої технічної документації дозволить бізнесу перейти до технічного доопрацювання власних систем.
"Фактично ми завершили формування повного набору інструментів для роботи з е-ТТН у реальних умовах перевезень. Далі ключове - технічна інтеграція рішень з боку держави, операторів ЕДО та самих перевізників, щоб забезпечити повноцінну роботу е-ТТН", - цитуються у релізі слова заступника міністра розвитку громад та територій Сергія Деркача.
У відомстві уточнили, що ДП "Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки" паралельно розпочинає доопрацювання центральної системи е-ТТН, що триватиме, орієнтовно, до двох місяців.
Передбачається, що після доопрацювань з боку державної системи, бізнесу та операторів ЕДО планується перейти до повноцінного використання системи та масштабної реєстрації е-ТТН у цифровому форматі.
Як повідомлялось, система е-ТТН стала доступна в Україні наприкінці грудня 2025 року. Наразі для роботи авторизовано вже шість платформ електронного документообігу (ЕДО).
Відомство також напередодні оприлюднило проєкт закону, який передбачає обов'язкове впровадження з 1 січня 2027 року е-ТТН у сфері внутрішніх вантажних перевезень.
