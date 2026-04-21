е-ТТН розширила функціонал: доступні всі акти коригування — Мінрозвитку

11:50 21.04.2026 |

Економіка, Бізнес

Бізнес відтепер має доступ до всіх дев'яти актів коригування в електронній товарно-транспортній накладній (е-ТТН), до яких додано інструкції з використання та технічні XML-специфікації для інтеграції, йдеться у повідомленні Міністерства розвитку громад та територій.

Згідно із повідомленням відомства, мова йде про документи, які використовуються у випадках змін під час перевезення, зокрема, при перевантаженні, зміні пункту призначення, розбіжностях у вантажі чи інших операційних ситуаціях.

Зазначається, що наявність погодженої технічної документації дозволить бізнесу перейти до технічного доопрацювання власних систем.

"Фактично ми завершили формування повного набору інструментів для роботи з е-ТТН у реальних умовах перевезень. Далі ключове - технічна інтеграція рішень з боку держави, операторів ЕДО та самих перевізників, щоб забезпечити повноцінну роботу е-ТТН", - цитуються у релізі слова заступника міністра розвитку громад та територій Сергія Деркача.

У відомстві уточнили, що ДП "Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки" паралельно розпочинає доопрацювання центральної системи е-ТТН, що триватиме, орієнтовно, до двох місяців.

Передбачається, що після доопрацювань з боку державної системи, бізнесу та операторів ЕДО планується перейти до повноцінного використання системи та масштабної реєстрації е-ТТН у цифровому форматі.

Як повідомлялось, система е-ТТН стала доступна в Україні наприкінці грудня 2025 року. Наразі для роботи авторизовано вже шість платформ електронного документообігу (ЕДО).

Відомство також напередодні оприлюднило проєкт закону, який передбачає обов'язкове впровадження з 1 січня 2027 року е-ТТН у сфері внутрішніх вантажних перевезень.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,1160
  0,0156
 0,04
EUR
 1
 51,9113
  0,0184
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 09:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,7992  0,14 0,33 44,4027  0,12 0,26
EUR 51,6000  0,14 0,28 52,3700  0,12 0,22

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,1900  0,00 0,00 44,2200  0,00 0,00
EUR 52,0514  0,00 0,00 52,0734  0,00 0,00

Бізнес