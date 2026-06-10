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Автівки, продукти та валюта: митні порушення на ₴2 млрд за кілька місяців
16:44 10.06.2026 |
Про це повідомляє Державна митна служба, передає Укрінформ.
"Кількість виявлених правопорушень у порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшилась на 22%", - йдеться у повідомленні.
У 2 018 справах про порушення митних правил тимчасово вилучено предмети правопорушень на суму 255 млн грн. Це, зокрема, промислові товари на 188 млн грн; продовольчі товари на 35 млн грн; транспортні засоби на понад 27 млн грн; валюта на 5 млн грн.
У 468 справах про порушення митних правил, у тому числі заведених у попередніх періодах, митницями застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу на суму 15 млн грн, стягнуто до держбюджету 25 млн грн з урахуванням справ, розглянутих за попередній період.
На розгляд до суду митниці передали 2771 справу про порушення митних правил на суму понад 1,6 млрд гривень.
За результатами розгляду справ судами, у тому числі заведених у попередні періоди, накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму майже 5,2 млрд гривень.
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