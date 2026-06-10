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АНАЛІТИКА

За чотири місяці обсяги будівництва в Україні зменшилися на 2%

15:09 10.06.2026 |

Економіка

Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні в січні-квітні 2026 року зменшився на 2% порівняно із січнем-квітнем 2025 року, свідчать дані Державної служби статистики (Держстат).

Як повідомило статвідомство, обсяг виробленої будівельної продукції в січні-квітні становив 59,3 млрд грн.

За даними Держстату, у квітні-2026 до квітня-2025 обсяги будівництва збільшилися на 2,8%, з них зведення житлових будинків виросло на 5,8%, інженерних споруд - на 9,7%, при цьому нежитлове будівництво знизилося на 7,4;.

У квітні-2026 до попереднього місяця обсяги будівництва збільшилися на 8,1%, водночас у категорії житла - на 12,3%, інженерних конструкцій - на 12,7%, при цьому показники для нежитлового будівництва за місяць не змінилися.

За сезонно скоригованими даними відомства, індекси будівельної продукції в квітні-2026 року в житловому будівництві становили 59,4%, у нежитловому - 143,1%, в інженерному - 127,5%, а з урахуванням ефекту календарних днів показники становлять 55,9%, 106,4% і 92,4% відповідно.

Частка нового будівництва в загальному обсязі виконаних будівельних робіт становила в квітні 47,8%, ремонту - 29%, реконструкції та інших робіт - 23,2%.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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