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АНАЛІТИКА

Рада визначила мінімальний рівень оплати праці в поліції: не нижче 10 прожиткових мінімумів

14:43 10.06.2026 |

Право

Верховна Рада ухвалила закон, який встановлює мінімальну зарплату для поліцейських на рівні не менше ніж 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, починаючи з 2027 року. Це рішення спрямоване на осучаснення зарплат у Національній поліції та забезпечення достатніх матеріальних умов для виконання службових обов'язків. Законопроєкт був підтриманий 269 депутатами і передбачає, що грошове забезпечення поліцейських включатиме посадовий оклад, доплати за звання, надбавки за вислугу років та інші виплати.

Верховна Рада у середу, 10 червня, ухвалила закон щодо осучаснення зарплат у Національній поліції і Державній службі надзвичайних ситуацій. Відповідний законопроєкт №6506-1, зареєстрований ще до початку повномасштабної війни, в другому читанні й у цілому підтримали 269 народних депутатів.

Торік, коли цей законопроєкт розглядався у першому читанні, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповідав, що зарплата в Національній поліції не індексувалася уже кілька років поспіль, але завдяки доплатам від уряду на рівні 10 000 грн середня зарплата поліцейського у 2025 році становила 34 000 - 36 000 гривень.

Ухвалений закон на законодавчому рівні встановлює, що грошове забезпечення поліцейських не повинен бути меншим ніж 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (встановленого на 1 січня календарного року). Якщо взяти ПМПО на 2026 рік, це 33 280 грн.

Грошове забезпечення складається з посадового окладу, доплат за звання, надбавки за вислугу років, премії тощо.

У законі встановили, що грошове забезпечення поліцейських має забезпечувати достатні матеріальні умови для належного виконання ними службових обов'язків з урахуванням характеру, інтенсивності та небезпечності роботи, забезпечувати добір до поліції кваліфікованих кадрів, стимулювати досягнення високих результатів у службовій діяльності, компенсувати фізичні та інтелектуальні затрати працівників поліції.

Закон набирає чинності з 1 січня 2027 року.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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