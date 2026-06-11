€236 млн від Світового банку: кошти вже надійшли до бюджету

До державного бюджету надійшло 236 мільйонів євро у межах проєкту Світового банку PEACE in Ukraine.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Ці кошти надано Міжнародним банком реконструкції та розвитку під гарантію Уряду Королівства Швеція.

Вони будуть спрямовані на фінансування ключових соціальних видатків та пенсій, зазначила Свириденко.

Проєкт PEACE in Ukraine було започатковано чотири роки тому для бюджетної підтримки в умовах війни. Після надходження нового фінансування загальний обсяг коштів за цією програмою сягнув 53,5 млрд доларів, повідомила вона.

"Цінуємо вагому та своєчасну підтримку наших друзів та партнерів, яка посилює Україну в умовах російського повномасштабного вторгнення", - написала Свириденко у Телеграм.