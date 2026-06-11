Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Що купує і продає Україна: товарообіг із початку року досяг $58 млрд

21:17 10.06.2026 |

Економіка

Протягом січня - травня 2026 року в Україну імпортували товарів на суму 40,5 млрд дол., а експортували - на 17,5 млрд дол.

Як передає Укрінформ, про це повідомила Державна митна служба в Телеграмі.

За даними відомства, оподаткований імпорт за цей період становив 27,8 млрд дол., або 69% загальних обсягів імпортованих товарів.

Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні - травні становило 0,56 дол./кг.

Найбільше товарів імпортували до України з Китаю - на 11,1 млрд дол., Польщі - на 3,9 млрд дол. і Туреччини - на 2,7 млрд дол.

Експортували з України найбільше до Польщі - на 2 млрд дол., Туреччини - на 1,5 млрд дол., Італії - на 1,1 млрд дол.


У загальних обсягах ввезених за 5 місяців 2026 року товарів 72% становили такі категорії:

  • машини, устаткування та транспорт (17 млрд дол., при митному оформленні цих товарів до бюджету сплачено 95,9 млрд грн, або 27% надходжень митних платежів);
  • паливно-енергетичні товари (6,4 млрд дол., отримано 126,2 млрд грн митних платежів);
  • продукція хімічної промисловості (5,7 млрд дол., отримано 47,2 млрд грн митних платежів).

    • До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

  • продовольчі товари (10,6 млрд дол.); ️
  • метали та вироби з них (1,7 млрд дол.);
  • машини, устаткування та транспорт (1,5 млрд дол.).

    • У січні - травні 2026 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 744,3 млн грн.
     

    ТЕГИ

    Курс НБУ на сьогодні
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 44,9790
    		  0,1353
    		 0,30
    EUR
    		 1
    		 51,8945
    		  0,0031
    		 0,01

    Курс обміну валют на вчора, 09:37
      куп. uah % прод. uah %
    USD 44,5515  0,27 0,60 45,1492  0,31 0,69
    EUR 51,5635  0,35 0,69 52,3023  0,41 0,80

    Міжбанківський ринок на вчора, 17:03
      куп. uah % прод. uah %
    USD 45,0700  0,12 0,27 45,1000  0,11 0,23
    EUR 52,1234  0,12 0,23 52,1446  0,10 0,20

    ТОП-НОВИНИ

    ПІДПИСКА НА НОВИНИ

     

    Бізнес