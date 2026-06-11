Що купує і продає Україна: товарообіг із початку року досяг $58 млрд

Протягом січня - травня 2026 року в Україну імпортували товарів на суму 40,5 млрд дол., а експортували - на 17,5 млрд дол.

Як передає Укрінформ, про це повідомила Державна митна служба в Телеграмі.

За даними відомства, оподаткований імпорт за цей період становив 27,8 млрд дол., або 69% загальних обсягів імпортованих товарів.

Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні - травні становило 0,56 дол./кг.

Найбільше товарів імпортували до України з Китаю - на 11,1 млрд дол., Польщі - на 3,9 млрд дол. і Туреччини - на 2,7 млрд дол.

Експортували з України найбільше до Польщі - на 2 млрд дол., Туреччини - на 1,5 млрд дол., Італії - на 1,1 млрд дол.





У загальних обсягах ввезених за 5 місяців 2026 року товарів 72% становили такі категорії:

машини, устаткування та транспорт (17 млрд дол., при митному оформленні цих товарів до бюджету сплачено 95,9 млрд грн, або 27% надходжень митних платежів);

паливно-енергетичні товари (6,4 млрд дол., отримано 126,2 млрд грн митних платежів);

продукція хімічної промисловості (5,7 млрд дол., отримано 47,2 млрд грн митних платежів).

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари (10,6 млрд дол.); ️

метали та вироби з них (1,7 млрд дол.);

машини, устаткування та транспорт (1,5 млрд дол.).

У січні - травні 2026 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 744,3 млн грн.