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Онлайн-торгівлю алкоголем і тютюном обмежать з 2027 року — рішення Ради
17:09 10.06.2026 |
Верховна Рада запровадила обмеження на продаж через інтернет низки підакцизних товарів з 2027 року. Відповідну поправку до законопроєкту №15111-д про оподаткування доходів з цифрових платформ парламент ухвалив 9 червня.
Йдеться про продаж у інтернет-магазинах пива (крім безалкогольного), алкогольних та слабоалкогольних напоїв, тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин для них, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння.
З 2027 року сайт інтернет-магазину, який продає цю продукцію, має бути включено до реєстру Державної податкової служби. Якщо магазину не буде у реєстрі, податкова спрямує регулятору дані для подальшого блокування його сайту та застосунку.
Також для торгівлі необхідно буде мати чинну ліцензію на продаж такої продукції (крім пристроїв).
Підтверджувати, що споживачу є 18 років, потрібно буде під час реєстрації на сайті або на етапі замовлення продукції, а також уже під час доставки. На сайті підтвердити вік можна буде, використовуючи електронні документи в "Дії" - ID-картку, закордонний паспорт, посвідчення водія чи інше "електронне відображення інформаці", або з використанням технології розпізнавання чи із залученням оператора.
Ліцензіати, які вже продають вказані товари через інтернет, упродовж місяця з дати початку роботи реєстру мають подати відповідні повідомлення до податкової.
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