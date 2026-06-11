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АНАЛІТИКА

Онлайн-торгівлю алкоголем і тютюном обмежать з 2027 року — рішення Ради

17:09 10.06.2026 |

Право

Верховна Рада запровадила обмеження на продаж через інтернет низки підакцизних товарів з 2027 року. Відповідну поправку до законопроєкту №15111-д про оподаткування доходів з цифрових платформ парламент ухвалив 9 червня.

Йдеться про продаж у інтернет-магазинах пива (крім безалкогольного), алкогольних та слабоалкогольних напоїв, тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин для них, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння.

З 2027 року сайт інтернет-магазину, який продає цю продукцію, має бути включено до реєстру Державної податкової служби. Якщо магазину не буде у реєстрі, податкова спрямує регулятору дані для подальшого блокування його сайту та застосунку.

Також для торгівлі необхідно буде мати чинну ліцензію на продаж такої продукції (крім пристроїв).

Підтверджувати, що споживачу є 18 років, потрібно буде під час реєстрації на сайті або на етапі замовлення продукції, а також уже під час доставки. На сайті підтвердити вік можна буде, використовуючи електронні документи в "Дії" - ID-картку, закордонний паспорт, посвідчення водія чи інше "електронне відображення інформаці", або з використанням технології розпізнавання чи із залученням оператора.

Ліцензіати, які вже продають вказані товари через інтернет, упродовж місяця з дати початку роботи реєстру мають подати відповідні повідомлення до податкової.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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