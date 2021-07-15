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Киев отказался от традиционных бумажных билетов: где теперь оплачивать проезд – карта
12:58 15.07.2021 |
С 14 июля в общественном транспорте Киева вышли из оборота традиционные бумажные билеты. Киев стал первым городом, который отказался от проездных талонов, сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.
Оплатить проезд можно с помощью билетов с QR-кодом, электронных билетов в приложении Київ Цифровий, с помощью транспортной карты ил карты киевлянина.
Всего в Киеве доступно 2000 точек для покупки билетов или пополнения транспортных карт. Билет на проезд в транспорте можно купить:
* в терминалах самообслуживания на остановках наземного транспорта (купить или пополнить транспортную карту и купить QR-билет);
* в терминалах станциях метрополитена (также);
* в кассах на станциях метрополитена (также);
* в Т-киосках (купить транспортную карту или QR-билет);
* в терминалах Easy Pay (пополнить транспортную карту).
В КГГА также представили карту со всеми точками продажи билетов на проезд:
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