Киев отказался от традиционных бумажных билетов: где теперь оплачивать проезд – карта

С 14 июля в общественном транспорте Киева вышли из оборота традиционные бумажные билеты. Киев стал первым городом, который отказался от проездных талонов, сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Оплатить проезд можно с помощью билетов с QR-кодом, электронных билетов в приложении Київ Цифровий, с помощью транспортной карты ил карты киевлянина.

Всего в Киеве доступно 2000 точек для покупки билетов или пополнения транспортных карт. Билет на проезд в транспорте можно купить:

* в терминалах самообслуживания на остановках наземного транспорта (купить или пополнить транспортную карту и купить QR-билет);

* в терминалах станциях метрополитена (также);

* в кассах на станциях метрополитена (также);

* в Т-киосках (купить транспортную карту или QR-билет);

* в терминалах Easy Pay (пополнить транспортную карту).

В КГГА также представили карту со всеми точками продажи билетов на проезд: