В Киевском метро убеждают, что ветку на Виноградарь откроют до конца года

В КП "Киевский метрополитен" убеждают, что возведение новых станций "Мостицкая" и "Проспект Правды", которые станут продолжением Сырецко-Печерской линии до Виноградаря, ведется по определенному графику и их запустят к концу 2021 года.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА, КП в комментарии Экономической правде.

"Подрядная организация АО "Киевметрострой" не обращалась к нам по изменению сроков, предусмотренных договором", - рассказал начальник КП Виктор Брагинский.

Он добавил, что город и метрополитен требуют от исполнителя соблюдения сроков строительства и своевременного завершения всех предусмотренных работ, как это запланировано --до конца 2021 года.

"Для того, чтобы изменить сроки строительства у подрядчика должны быть веские основания, подтвержденные справкой из Торгово-промышленной палаты о наличии форс-мажорных обстоятельств. Пока таких документов нет, мы не говорим об изменениях любых сроков", - добавил он.

Как сообщалось в материале ЭП, 86% работ на одном туннеле "Киевметрострой" выполнил за десять месяцев. Чтобы успеть открыть движение между "Сырцом" и "Мостицкой" до конца 2021 года, скорость строительства второго тоннеля должна вырасти минимум вдвое.