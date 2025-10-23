Фінансові новини
Італійський суд відклав рішення про екстрадицію українця в справі «Північних потоків»
23:45 23.10.2025 |
Італійський суд 23 жовтня відклав рішення щодо екстрадиції до Німеччини підозрюваного в учасниках атак на трубопроводи «Північний потік», повідомляє німецька агенція DPA.
Після кількох годин обговорення апеляційний суд у Болоньї не зміг ухвалити рішення, повідомив адвокат українського відповідача.
Залишається незрозумілим, коли судді оголосять рішення.
У справі йдеться про українця, відомого як Сергій К. Раніше цього місяця його екстрадиція була заблокована головним чином із процедурних причин. Його юридична команда вважає, що рішення суду у Варшаві, який відмовив у депортації, зміцнить їхню позицію.
«Новизна полягає у польському прецеденті щодо нібито співучасника у тому самому злочині, який, я вважаю, обов'язково врахувати», - заявив адвокат Сергія К., Нікола Канестріні, в письмовому коментарі Радіо Свобода.
Вибуховий пристрій спрацював 26 вересня 2022 року. Внаслідок вибухів обидва газопроводи зазнали серйозних пошкоджень - зруйновано три нитки з чотирьох.
Газопровід будувався для постачання до Західної Європи російського газу. Магістраль не підлягає відновленню. Розслідування Швеції, Данії й Німеччини показали, що газопроводи були підірвані, але винних ще встановлюють.
Росія у розслідуванні участі не бере. Москва покладала відповідальність за те, що трапилося на США і їхніх союзників. Ті свою причетність заперечують.
Численні західні ЗМІ писали про те, що вибухи організували люди, пов'язані з українськими спецслужбами. Київ звинувачення в організації диверсій заперечує.
У німецькій прокуратурі наголосили, що це була серйозна атака на енергетичну інфраструктуру Німеччини - незалежно від політичних мотивів тих, хто здійснив підрив.
Газопроводи «Північний потік» потрапили цього року під санкції ЄС, оскільки країни Євросоюзу визнали їх потенційним знаряддям тиску Москви на Європу.
