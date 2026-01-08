Фінансові новини
- |
- 08.01.26
- |
- 10:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Мадрид уперше не виключив розміщення іспанських військових в Україні
08:16 08.01.2026 |
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес вперше допустив участь іспанських військових у миротворчій місії в Україні після припинення вогню.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомила агенція EFE.
Санчес після зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі заявив, що з наступного понеділка розпочне серію зустрічей з представниками більшості парламентських груп для обговорення потенційного внеску Іспанії в мирний процес в Україні.
Прем'єр-міністр заявив, що Іспанія "як велика європейська країна" братиме участь в ухваленні рішень у разі припинення вогню та можливості для встановлення сталого миру в Україні.
Санчес заявив, що цей внесок має охоплювати як зусилля з відбудови, так і "військові можливості".
На запитання, чи передбачає він можливість участі іспанських військовослужбовців у потенційній міжнародній миротворчій місії, Санчес сказав, як це Іспанія вже демонструвала подібні кроки "в інших частинах світу".
"Якщо ми зробили це в інших частинах світу, чому б нам не зробити це в Європі?" - заявив він.
До цього прем'єр-міністр Іспанії Санчес заявляв, що ще передчасно говорити про присутність іспанських військових в Україні. Водночас таке рішення потребуватиме підтримки Конгресу депутатів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Суд у Швеції остаточно відмовив компаніям Коломойського у стягненні з України $6 млрд
|Карні: Канада збільшить обсяги спільного виробництва озброєнь з Україною
|Урсула фон дер Ляєн озвучила бачення гарантій безпеки для України
|Лондон і Париж підписали декларацію щодо можливого розміщення військ в Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як подвоїти корисну площу складу без переїзду
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Лондон підтвердив постачання Україні систем ППО Raven і прототипів Gravehawk
|Стармер заявив, що парламент має схвалити розгортання військ в Україні
|Трамп підтримав санкції проти РФ, Сенат може голосувати вже наступного тижня — Грем
|Мадрид уперше не виключив розміщення іспанських військових в Україні
|Суд у Швеції остаточно відмовив компаніям Коломойського у стягненні з України $6 млрд
|Gripen, флот і авіація: Бельгія та Швеція готують внесок у безпеку України
Бізнес
|NVIDIA представила Rubin — суперкомп’ютер для нового покоління ШІ
|Qualcomm представила Snapdragon X2 Plus — новий чип для Windows ПК з вищою продуктивністю
|Ринок тролейбусів в Україні 2025 року виріс більше ніж утричі
|Тамагочі повертаються – але тепер з ШІ
|У Великій Британії набула чинності заборона на рекламу нездорової їжі
|BYD обігнала Tesla за продажами електромобілів у 2025 році
|Бренд Alpina офіційно перейшов під контроль BMW Group