Мадрид уперше не виключив розміщення іспанських військових в Україні

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес вперше допустив участь іспанських військових у миротворчій місії в Україні після припинення вогню.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила агенція EFE.

Санчес після зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі заявив, що з наступного понеділка розпочне серію зустрічей з представниками більшості парламентських груп для обговорення потенційного внеску Іспанії в мирний процес в Україні.

Прем'єр-міністр заявив, що Іспанія "як велика європейська країна" братиме участь в ухваленні рішень у разі припинення вогню та можливості для встановлення сталого миру в Україні.

Санчес заявив, що цей внесок має охоплювати як зусилля з відбудови, так і "військові можливості".

На запитання, чи передбачає він можливість участі іспанських військовослужбовців у потенційній міжнародній миротворчій місії, Санчес сказав, як це Іспанія вже демонструвала подібні кроки "в інших частинах світу".

"Якщо ми зробили це в інших частинах світу, чому б нам не зробити це в Європі?" - заявив він.

До цього прем'єр-міністр Іспанії Санчес заявляв, що ще передчасно говорити про присутність іспанських військових в Україні. Водночас таке рішення потребуватиме підтримки Конгресу депутатів.
За матеріалами: www.eurointegration.com.ua
Ключові теги: Іспанія
 

