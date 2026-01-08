Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Стармер заявив, що парламент має схвалити розгортання військ в Україні

Уряд Великобританії винесе на голосування парламенту питання розміщення військ в Україні у разі укладення мирної угоди. Про це прем'єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, відповідаючи на запитання депутатів Палати громад у середу, 7 січня.

"Разом із президентом (Франції Еммануелем - Ред.) Макроном і президентом (України Володимиром - Ред.) Зеленським ми погодили декларацію про наміри щодо розгортання сил у разі укладення мирної угоди. Ми викладемо деталі в заяві за першої ж нагоди", - цитує Стармера агентство dpa.

"Я інформуватиму Палату у міру розвитку ситуації і, якщо війська мають бути розгорнуті відповідно до підписаної декларації, винесу це питання на голосування Палати", - підкреслив він.

За словами британського прем'єра, кількість особового складу, який може бути відправлений в Україну, визначатиметься відповідно до військових планів країни.


Створення Багатонаціональних сил для України

6 січня після зустрічі "коаліції охочих" у Парижі було підписано Декларацію про наміри щодо розгортання багатонаціональних сил в Україні після припинення вогню. Вони діятимуть для підтримки відновлення української армії та посилення стримування.

Багатонаціональні сили складатимуться з контингентів країн-учасниць коаліції, які виявлять таке бажання. Зокрема, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (Friedrich Merz)  допустив військову участь Бундесверу у забезпеченні тривалого миру, зазначивши, що німецькі сили можуть бути залучені для підтримки України, зокрема з територій сусідніх країн НАТО.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Британія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,7155
  0,1521
 0,36
EUR
 1
 49,9216
  0,1224
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 09:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,5658  0,29 0,69 43,2216  0,37 0,87
EUR 49,7929  0,27 0,55 50,5516  0,32 0,65

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9100  0,34 0,80 42,9400  0,34 0,80
EUR 50,5004  0,64 1,28 50,2185  0,33 0,67

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес