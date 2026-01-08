Стармер заявив, що парламент має схвалити розгортання військ в Україні

Уряд Великобританії винесе на голосування парламенту питання розміщення військ в Україні у разі укладення мирної угоди. Про це прем'єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, відповідаючи на запитання депутатів Палати громад у середу, 7 січня.

"Разом із президентом (Франції Еммануелем - Ред.) Макроном і президентом (України Володимиром - Ред.) Зеленським ми погодили декларацію про наміри щодо розгортання сил у разі укладення мирної угоди. Ми викладемо деталі в заяві за першої ж нагоди", - цитує Стармера агентство dpa.

"Я інформуватиму Палату у міру розвитку ситуації і, якщо війська мають бути розгорнуті відповідно до підписаної декларації, винесу це питання на голосування Палати", - підкреслив він.

За словами британського прем'єра, кількість особового складу, який може бути відправлений в Україну, визначатиметься відповідно до військових планів країни.

Створення Багатонаціональних сил для України

6 січня після зустрічі "коаліції охочих" у Парижі було підписано Декларацію про наміри щодо розгортання багатонаціональних сил в Україні після припинення вогню. Вони діятимуть для підтримки відновлення української армії та посилення стримування.

Багатонаціональні сили складатимуться з контингентів країн-учасниць коаліції, які виявлять таке бажання. Зокрема, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) допустив військову участь Бундесверу у забезпеченні тривалого миру, зазначивши, що німецькі сили можуть бути залучені для підтримки України, зокрема з територій сусідніх країн НАТО.