Gripen, флот і авіація: Бельгія та Швеція готують внесок у безпеку України
13:02 07.01.2026 |
Після досягнення мирної угоди Швеція готова надати Україні винищувачі Gripen і допомогти з розмінування Чорного моря, а зусилля Бельгії стосуватимуться морських і повітряних можливостей.
Про внесок Швеції повідомив прем'єр-міністр країни Ульф Крістерссон за підсумками засідання «коаліції охочих» 6 січня.
Так, після досягнення мирної угоди Швеція готова сприяти гарантіям безпеки для України, зокрема:
«Звичайно, необхідною умовою є досягнення мирної угоди, чіткі правила застосування багатонаціональних сил та офіційне схвалення парламентом», - додав Ульф Крістерссон.
Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер повідомив, що його країна теж візьме на себе свою частку міжнародних зусиль, спрямованих на збереження миру в Україні.
«Наш внесок буде зосереджений, зокрема, на наданні повітряних і морських сил, а також на зусиллях у сфері підготовки, де Бельгія може зробити відчутний і значний внесок», - написав де Вевер у соцмережі X.
