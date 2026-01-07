Авторизация

Gripen, флот і авіація: Бельгія та Швеція готують внесок у безпеку України

Після досягнення мирної угоди Швеція готова надати Україні винищувачі Gripen і допомогти з розмінування Чорного моря, а зусилля Бельгії стосуватимуться морських і повітряних можливостей.

Про внесок Швеції повідомив прем'єр-міністр країни Ульф Крістерссон за підсумками засідання «коаліції охочих» 6 січня.

Так, після досягнення мирної угоди Швеція готова сприяти гарантіям безпеки для України, зокрема:

  • надати винищувачі Gripen для повітряного спостереження над країною;
  • залучити морські ресурси для розмінування Чорного моря;
  • продовжувати навчання українських військових офіцерів.


    • «Звичайно, необхідною умовою є досягнення мирної угоди, чіткі правила застосування багатонаціональних сил та офіційне схвалення парламентом», - додав Ульф Крістерссон.


    Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер повідомив, що його країна теж візьме на себе свою частку міжнародних зусиль, спрямованих на збереження миру в Україні.

    «Наш внесок буде зосереджений, зокрема, на наданні повітряних і морських сил, а також на зусиллях у сфері підготовки, де Бельгія може зробити відчутний і значний внесок», - написав де Вевер у соцмережі X.
    За матеріалами: hromadske.ua
     

