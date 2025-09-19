Авторизация

Ірландія передає Україні роботів для розмінування і автомобілі

Ірландія передає Україні роботів для розмінування і автомобілі

 

Ірландія передає Україні 34 автомобілі та 3 роботи для розмінування, щоб підтримати її оборону та задовольнити гуманітарні потреби.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив в X віцепрем'єр-міністр (Tánaiste), міністр оборони Ірландії Саймон Гарріс.

Ірландський міністр зазначив, що сьогодні техніка, яку передають Україні, прибула до Польщі.

"Підтримка Ірландії Україні є непохитною", - наголосив ірландський міністр.

За його словами, Ірландія продовжуватиме надавати практичну, нелетальну допомогу стільки, скільки буде потрібно.

Ірландія
 

