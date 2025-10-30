WSJ: Айтівці Кремнієвої долини роблять підтяжки, щоб не втратити роботу через вік

60-річний чоловік, що працює у сфері сонячної енергії та технологій, зробив глибоку підтяжку обличчя та шиї. Фото надані доктором Беном Талеєм з дозволу пацієнта.

Американці, що працюють у сфері IT, готові витрачати десятки тисяч доларів на пластичні операції, які допоможуть приховати реальний вік і втриматись на роботі подовше, пише The Wall Street Journal.

"Традиційно суспільство тисло на жінок, аби вони виглядали молодо. Але тепер цей тиск відчувають всі, і особливо - чоловіки, що працюють в Кремнієвій долині. Там, де вас можуть назвати "неактуальним" через вік", - каже пластичний хірург Тімоті Мартен з Сан-Франциско.

Зі слів хірурга Бена Талея з Беверлі-Гіллз, попит на пластичні операції з боку фахівців з технологій зріс у п'ять разів за останні п'ять років. Вартість його послуг сягає $125-150 тис. за підтяжку обличчя та шиї - операція, яку потягнуть не всі, але цілком доступна для "заробітчан" з Кремнієвої долини.

Тим часом хірург із Сан-Франциско Ендрю Барнетт, каже, що запити на підтяжку обличчя від чоловіків, які працюють у сфері технологій, зросли приблизно на 25% порівняно з періодом до пандемії, а кількість операцій з блефаропластики (корекція повік) збільшилась на 50%. Найбільший приріст демонструє категорія чоловіків, які працюють у сферах венчурного та приватного акціонерного капіталу. З них за підтяжки Барнетт бере від $40 до 60 тисяч.

65-річний бізнес-консультант та радник з питань капіталу підприємців у сфері технологій, який зробив глибоку підтяжку обличчя та шиї. Фото надані доктором Беном Талеєм з дозволу пацієнта.

Насправді "бум на пластику" стартував ще з часів Covid. Хірурги пояснюють це тим, що люди почали "частіше на себе дивитися" в Zoom, а віддалена робота дала їм змогу робити операції, які потребують більше часу на відновлення. Психоаналітик із Сан-Франциско доктор Стівен Сабін додає, що його клієнти-чоловіки зі сфери технологій все частіше висловлюють занепокоєння щодо "старіння". Деякі - утримуються від пластичних операцій, але активно вдаються до ботоксу для розгладжування вікових зморшок.

Пластичний хірург Синтія Гудман з округу Марін, Каліфорнія, каже, що косметологічні методи обирають чоловіки у віці 30 років, тоді як до "міні-підтяжек" звертаються вже після 40. Такий тип підтяжки вимагає менше розрізів і менше часу на відновлення - від 10 днів порівняно з 2-3 тижнями для повноцінної процедури. Як правило, вони зосереджуються на нижчій частині обличчя

"Раніше чоловіки чекали до 60-70 років.Тепер вони хочуть усунути проблему у 40-50", - каже доктор Тімоті Мартен. Хірург бере до $150 тис. за підтяжку обличчя та шиї й додає, що основна вимога від чоловіків-пацієнтів - зробити втручання якомога непомітним. "Чоловіки, безумовно, більш стримані в розмовах про процедури".

Сприяє попиту на операції й популярність препарату Ozempic, який широко використовується для схуднення. Оскільки, зі слів Гудман, швидка втрата ваги призводить до того, що шкіра стає "в'ялою"

"Історично склалося так, що якщо чоловіки були успішними, їх поважали незалежно від того, як вони виглядали, тоді як жінка, незалежно від того, наскільки успішною вона була, мала добре виглядати, щоб нею захоплювалися", - каже Мартен. Тепер чоловіки відчувають, що "їхніх досягнень недостатньо. Вони також повинні виглядати відповідно".