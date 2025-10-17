Авторизация

Apple залишається найдорожчим брендом світу, а NVIDIA демонструє рекордне зростання

14:31 17.10.2025 |

Бізнес

 

Apple знову підтвердила свій статус найдорожчого бренду світу, очоливши рейтинг Interbrand 2025 вже 13 рік поспіль. Вартість бренду оцінюється приблизно у $470,9 млрд, що робить його помітно сильнішим за найближчого конкурента - Microsoft, чия оцінка зросла на 10% і склала $388,5 млрд.

Третє, четверте і п'яте місця зайняли Amazon ($319,9 млрд), Google ($317,1 млрд) і Samsung ($90,5 млрд). Хоча вартість Apple трохи знизилася порівняно з минулим роком (на 4%), бренд зберігає значну перевагу перед конкурентами.

Рейтинг Interbrand оцінює компанії на основі трьох ключових факторів: фінансових показників, впливу бренду на рішення покупців та загальної конкурентоспроможності на ринку. Загалом, вартість топ-100 компаній світу зросла на 4,4% і досягла $3,6 трлн, що відображає стабільне зростання провідних глобальних брендів.

Сенсаційний прорив у рейтингу показала NVIDIA, виробник чипів для штучного інтелекту. Її вартість бренду зросла на 116% до $43,2 млрд, що дозволило компанії піднятися з 36-го на 15 місце. Це найбільший стрибок за всю історію рейтингу. Також уперше у топ-10 потрапив Instagram з приростом 27%, тоді як Nike та Tesla зазнали втрат. Nike опустився з 14-го на 23-тє місце після падіння на 26%, а Tesla втратила 13 позицій через зниження вартості бренду на 35%.

Загалом рейтинг Interbrand демонструє, які бренди зараз найбільше впливають на споживачів і ринок, а також наскільки важливі інновації, популярність і адаптація до сучасних технологій для їхньої вартості.

За матеріалами: mezha.ua
 

Бізнес