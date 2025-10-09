Фінансові новини
"Два найважливіших дні у житті: день, коли ми з'явились на світ, і день, коли зрозуміли навіщо"
Марк Твен
Microsoft назвав професії, найбільше схильні до заміни ШІ
Дослідження Microsoft Research 2024-2025 років показало, що ШІ найефективніший у професіях перекладачів, істориків та письменників. Це базується на аналізі активності 200 тисяч користувачів Microsoft Bing Copilot.
Дослідники Microsoft Research встановили, що професії перекладачів, істориків та письменників демонструють найвищий рівень застосовності штучного інтелекту (ШІ), тобто їхні завдання найбільше відповідають поточним можливостям технології.
Як повідомляється у дослідженні Microsoft Research 2024-2025 років, висновки базуються на аналізі дев'яти місяців активності понад 200 тисяч анонімних користувачів сервісу Microsoft Bing Copilot протягом 2024 року.
Згідно з даними, ШІ найкраще справляється із завданнями, пов'язаними з обробкою текстів, узагальненням фактів і перекладом, що робить ці професії найбільш "сумісними" з алгоритмами.
СЕО компанії Casino.ua Олександр Бабенко у коментарі зазначив, що результати дослідження вказують не на зникнення професій, а на їхню трансформацію.
"ШІ добре справляється з шаблонними завданнями: переклад, узагальнення фактів, стандартні тексти. Але йому бракує глибокого контексту та справжньої творчості. Найближчі 3-5 років покажуть поляризацію ринку: затребувані експерти, які ефективно працюють із ШІ, та менш конкурентні фахівці, які не адаптувалися. Перекладачі стануть мовними кураторами, історики - інтерпретаторами складних зв'язків, письменники - авторами унікальних наративів. Час інвестувати в нові навички вже зараз", - наголосив він.
